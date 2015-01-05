'Erkeğin kadın spiker izlemesi caiz değil' sözlerine yanıt: Böylelerini doğurmamak da bizim elimizde

Habertürk spikeri Ece Üner, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve yazar Nureddin Yıldız'ın kadınlar hakkında sözlerinin tartışıldığı programda, "Böylelerini doğurmamak da bizim elimizde" diye konuştu.

Habertürk televizyonunda yayınlanan "Enine Boyuna" programı sunucu Ece Üner, daha önce de birçok tartışmalı fetvasıyla gündeme gelen Yıldız'ın "Erkeğin kadın spiker izlemesi caiz değil" sözlerine, "Bulundukları yerlere kadınlar sayesinde geliyorlar, ilk fırsatta kadınları aşağılıyorlar. Ben sürekli söylüyorum kadın ki doğuran, onu yok etmek her yerden yani yaşam alanından, iş hayatından yok etmek yaşamı yok etmektir. Bir de böylelerini doğurmamak da bizim elimizde. Bunları söyleyenleri spikerlik yapmak caiz değildir diyenlere söylüyorum."