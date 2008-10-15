Erkeğin en romantik olduğu yaş 53

İngiltere’de yapılan bir araştırma, 51-55 yaş arasındaki erkeklerin dörtte üçünden fazlasının, her gün partnerlerine “Seni seviyorum” dediğini ortaya koydu



Erkeklerin en romantik olduğu yaşın 53 olduğu ortaya çıktı. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere’de yapılan bir araştırma, 51-55 yaş arasındaki erkeklerin dörtte üçünden fazlasının her gün eşleri veya partnerlerine “Seni seviyorum” dediğini ortaya koydu.



Wrner Leisure otellerince yapılan araştırmada, yaşları 18-65 arasında değişen 2 bin erkeğe, ne kadar romantik olduklarına dair çeşitli sorular yöneltildi. Ergenlik çağından itibaren karşı cinsle romantik arkadaşlık etmeye başlamalarına rağmen, birçok erkeğin 50’lerinden önce fazla romantik olmadığı belirtildi. 51-55 yaş aralığındaki erkeklerin yaklaşık yarısının eşlerine veya kadın arkadaşlarına çiçekler, çikolata ve parfüm alarak sürpriz yaptığı, bu oranın 25 yaşındaki erkeklerde ise sadece yüzde 24 olduğu kaydedildi.

Erkeklerin romantik hareketleri en fazla yaptığı ve partnerleri için en çok efor sarf ettikleri yaşın ise 53 olduğu bildirildi.

