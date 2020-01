Erkan Petekkaya şikayet etti, Nurgül Yeşilçay hakkında hakaret ve tehditten soruşturma açıldı!

Oyuncu Erkan Petekkaya, bir gazeteye verdiği röportajda kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü oyuncu Nurgül Yeşilçay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, avukatı Çağdaş Çelik aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi veren oyuncu Erkan Petekkaya, Paramparça isimli dizinin 52 bölümünde birlikte rol aldığı Nurgül Yeşilçay’ın, diziden ayrıldıktan sonra bir gazeteye röportaj verdiğini hatırlattı.

Avukat Çelik dilekçesinde, Yeşilçay’ın söz konusu röportajda müvekkiline yönelik hakaret içerikli beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Müvekkilimi yalancılıkla suçladı. Onun hakkında ağır ithamlarda bulundu. Müvekkilimiz bu ahlak sınırlarını zorlayan açıklamalar karşısında eşine ve hayranlarına karşı küçük düşürülmüş, bir kadın üzerinden prim yapmaya çalışan bir kimse olarak lanse edilmeye çalışılmıştır. Müvekkilimizin şüpheli ile öpüşmek isteyip istemediği gibi bir açıklaması bulunmamaktadır" dedi.

Yeşilçay’ın şikayete konu röportajda müvekkili Petekkaya’yı kamuoyuna küfürbaz ve çalışma ahlakından yoksun bir oyuncu olarak lanse ettiğini öne süren Avukat Çelik, "Ayrıca şüpheli, müvekkilimizin kendisine mobbing uyguladığı yönündeki asılsız iddiaları ile müvekkilimizin gazetelere manşet olmasına neden olmuş ve müvekkilimizi küçük düşürmüştür" dedi.

Ne olmuştu?

Paramparça dizisindeki eski rol arkadaşı Erkan Petekkaya'nın "Diziden ayrılış nedenini açıklarsam yer yerinden oynar" dediği oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Küçümsemeye, aşağılamaya çalışıyor. Ama yani sen, kendi erkekliğini benim kadınlığım üzerinden taçlandıramazsın! Ben buna izin vermem! Yapamazsın" demişti. Erkan Petekkaya'nın kendisine mobbing yaptığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Psikolojik baskı altındaydım. Herkes de bunu biliyordu ama kimse sesini çıkarmadı. Türkiye’deki sorun da bu bence. Herkes her şeyi biliyor ama erkek dünyası ya, 'Erkektir, her şeyi yapmaya hakkı var!' ya, hele gücü de varsa, zorbalık yapsa da kimse sesini çıkarmıyor" diye konuşmuştu. Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Nurgül Yeşilçay, "Erkek ya, onun her şeye hakkı var. Rejide küçücük bir kız hata yapmış, nasıl küfürler sıralıyor. Sette ağza alınmayacak küfürler ediyor, bağırıyor çağırıyor, o yönetmen denilen kişi de bunlara gülüyor" demişti.

“Kendi ayarsızlıklarını bir kadın hareketine dönüştürmeye çalışıyor”

Petekkaya, Yeşilçay'ın "Bana mobbing yaptı, 'erkek' diye dizi setinde her şeyi yapma hakkı görüyor" şeklindeki açıklamalarına yanıt vermişti. Petekkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Set ortamında kadın erkek yoktur 'oyuncu' vardır. Ama her şeyden öte olunması gereken şey, 'insan'dır. Mertlik de, 52 bölüm sonra diziden disiplinsizlikleri ve çirkin davranışları sebebiyle gönderildiğinde, beyaz gömleğini giyip, 'bu adam bana mobbing uyguladı'dan başlayıp, laf aralarında dizinin reytinginin düştüğünün altını çizip, 11 yaşında erkek çocuğu annesi olmasından bağlayıp, sonucunda da 'aslında bana asıldı da ben yüz vermedim' imasına vardırmak ve tamamen kendisinden kaynaklı ayarsızlıklarını bir kadın hareketine dönüştürmek çabası değildir" ifadelerini kullanmıştı.

“Nurgül’ün nesini taciz edeceğim; Beyonce mi o?”

Petekkaya, Yeşilçay'la yaşadığı polemiğe ilişkin olarak, "Issız bir adada, ormanda kalsam Nurgül’e bakmam ben. Ben Nurgül’ün nesini taciz edeceğim? Beyonce mi o? Ben denyo muyum?" dedi. Kadına şiddet karşı olduğunu belirten Petekkaya, "Ben daha geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye Eğitim Vakfı’nın kadına şiddet panelinde konuşmacıydım. Beni üç yüz kadın ayakta alkışladı. Benim de annem kadın. Bir erkeğin bir kadına el kaldırmadan önce kız kardeşini ve annesini düşünmesini gerektiğine inanan bir insanım ben" ifadelerini kullanmıştı.