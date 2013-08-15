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Erkan Petekkaya: Denize atmadılar, ben kendim düştüm

Erken Petekkaya, tatilini yaptığı Datça'da iki korumasının karıştığı bıçaklı kavgayı ayırmak isterken bir grup tarafından denize atıldı haberlerinin doğru olmadığını söyledi

15 Ağustos 2013 13:47

Muğla'nın Datça İlçesi'nde, bir barda başlayan ve sokağa taşan kavgayı ayırmak isteyen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya öfkeli grup tarafından denize atıldığı ile ilgili olarak, "Söylenenler gibi kimse tarafından denize atılmadım. Tatsız bir olay yaşandığı doğru. O kargaşada benimle birlikte bir kişi daha denize düştü. Kimse beni denize atmadı, kendim düştüm" dedi. 

"Dila Hanım" dizisinde 'Rıza Bey' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, denize atıldığı şeklinde çıkan haberlere sitem etti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Erken Petekkaya, tatilini yaptığı Datça'da iki korumasının karıştığı bıçaklı kavgayı ayırmak isterken bir grup tarafından denize atıldı haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Petekkaya, “Söylenenler gibi kimse tarafından denize atılmadım. Tatsız bir olay yaşandığı doğru. O kargaşada benimle birlikte bir kişi daha denize düştü. Kimse beni denize atmadı, kendim düştüm” ifadesini kullandı.

 

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