Erkan Petekkaya'yı denize attılar

Muğla'nın Datça İlçesi'nde, bir barda başlayan ve sokağa taşan kavgayı ayırmak isteyen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya öfkeli grup tarafından denize atıldı.



Saat 03.30 sularında Datça'da bir bara giden Erkan Petekkaya barda çıkan bir kavgaya karıştı. İki kadın ve bar müşterileri arasında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Petekkaya, ayırmak istediği kişiler tarafından denize atıldı.

Bar çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Erkan Petekkaya kendisini denize atan kişilerden şikayetçi olmadı.