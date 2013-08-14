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Erkan Petekkaya'yı denize attılar

Petekkaya, ayırmak istediği kişiler tarafından denize atıldı

14 Ağustos 2013 10:40

Muğla'nın Datça İlçesi'nde, bir barda başlayan ve sokağa taşan kavgayı ayırmak isteyen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya öfkeli grup tarafından denize atıldı.
 
Saat 03.30 sularında Datça'da bir bara giden Erkan Petekkaya barda çıkan bir kavgaya karıştı. İki kadın ve bar müşterileri arasında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Petekkaya, ayırmak istediği kişiler tarafından denize atıldı.

Bar çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Erkan Petekkaya kendisini denize atan kişilerden şikayetçi olmadı.

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