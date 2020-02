Erkan Petekkaya: Alkolik değil, her insan kadar içen biriyim; çok canım yandığında öfkemi kontrol edemiyorum

Oyuncu Erkan Petekkaya, tepki çeken “İçki yasaklansın” sözlerine açıklık getirdi. Söyleşide 'Dünyadan bir şeyin kaldırılmasını isteseydiniz neyi isterdiniz?' diye sorulduğunu ifade eden Petekkaya, “Ben de alkol konusunda çekmiş bir insanım. Elli bin tane görüntüm var. Herkes biliyor zaten neyin ne olduğunu. Kendimi hicvederek muzur bir cevap verdim. 'Çikolata yasaklansın, şeker dünyadan kaldırılsın' der gibi bir şeydi o” diye konuştu.

Petekkaya, öfke kontrolü problemi olup olmadığına ilişkin ise "Evet, var ama şöyle; çok canım yandığında, bana çok büyük haksızlık edildiğinde ve kariyerimle, ekmeğimle, aile hayatımla oynanmaya kalktığımda öfkemi kontrol edemediğim oldu. Uzun zamandır bunu ben de düşünüyorum ve artık o halimden ben de hoşlanmıyorum” dedi.

“Bazı şeylerden kurtulmak için alkole sığındığım oldu. Ama hiçbir zaman alkolik olmadım” ifadelerini kullanan Petekkaya “Baktım akşam olunca canım, kanım istemeye başladı. Hemen doktora gittim. Adımı böyle çıkardılar. Ben alkolik falan değilim. Her insan gibi içen biriyim” sözlerini kaydetti.

Petekkaya, aylık 450 bin liradan fazla geliri olduğunu da açıkladı.

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu "40" programına konuk olan Erkan Petekkaya’nın açıklamaları şöyle:

"Ahmet Hakan'la aranızda ne geçti? Gerçekten küfür ettiniz mi?"

Ben 4-5 gün oldu marka ödüllerine gittim. Lezzet ödülü aldık. Orada magazinci arkadaşlar haklı olarak sordular. Ben meslek hayatımda bir türlü susmayı bilemedim. Bugün bundan sonra susacağım ve konuşmayacağım dedim. Bugün ben bu konuyu kapatıyorum. Ne kendimi ne de başkalarını üzmek istemiyorum. Ben ne söylersem bundan sonra polemik olur. Gerek yok konuşmaya, gerçekten gerek yok. Üzüldüm, yeniden niye üzülelim ki. O işler röportajda alkol muhabbeti yüzünden oldu. Başıma ne geliyorsa röportajlardan geliyor. Her şey güzel olsun. Her şey saygılı, sevgili olsun dünyada. Ben kindar bir insan değilim. Benim hiçbir zaman hiçbir insana kinim olmadı. Bana kazık atanlara da olmadı. Geçer benim sinirim. Ahmet Abi için geçerli değil sadece, bütün insanlara böyle.

“Canım yandığında öfkemi kontrol edemedim”

Oyuncu Erkan Petekkaya, ünlü olmanın ve çok paranın asla dengesini bozmadığını söyledi. Ancak “bazı şeyleri herkesin gözünün önünde yaşamasının hata olduğunu, sinirlendiği zaman çok yanlış cevaplar verdiğini” vurgulayan Petekkaya, "Bana kötülük yapılınca çok üzüldüm, çok üzülünce sinirlendim. Canım yandığında öfkemi kontrol edemedim. Bundan sonra geçmişimden ders alarak daha güzel, daha pozitif bir hayat yaşamaya çalışacağım. Kendimi de hatalarımı da herkesi affedeceğim. Çünkü ben de ailem de dostlarım da çok yoruldu" dedi.

"Herkesin gözünün önünde yaşamam hataydı"

Petekkaya, "Bu kadar ünlü olmak ve çok para, dengenizi bozmuş olabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Cevabına "Hayır bozmadı" diyerek başlayan ünlü oyuncu, "Benim yaşadıklarım herkesin yaşadıklarından faklı şeyler değildi. Ben sadece bunu herkesin gözünün önünde yaşadım. Orada hata ettim. Sinirlendiğim zaman çok yanlış cevaplar verdim. Çünkü bana kötülük yapılınca çok üzüldüm, çok üzülünce sinirlendim. İnsanların yaşadığı bazı sıkıntıları ben de yaşadığım zaman benim de bazı dengelerim bozuldu. Ama bu ben şöhret olduğum için olmadı. Başka bir mesleği yapıyor olsaydım da olurdu" şeklinde konuştu.

"Onlar benim velinimetim"

Erkan Petekkaya, Buket Aydın'ın "Hayatınız nasıldı, şimdi nasıl? Bir kısıtlanmışlık da var mı? Şöhret insanın özgürlüğünü elinden alır mı alır. Birisi bir yerde yer içer, arkadaşlarına şaka yapar, bağırır çağırır ama siz yapınca sorun olur. İki hayat arasındaki farkı anlatır mısınız?" sorusuna, "Şöhret açıkçası benim çok fazla umurumda olmadı. Yaptığım işi iyi yapmaya çalıştım ama bazı özgürlükler de kısıtlanıyor. Finalde bütününe bakarsak ben bundan şikayetçi değilim. Çünkü bu benim mesleğimin bir cilvesi. Tabii ki kötü şeyler ve densizler oluyor. Bazen çok çatanlar oluyor. Mesela bir yerde x-ray'den geçiyorsun. Beni daha fazla soyuyor. Gidiyor akşam evde 'Erkan Petekkaya var ya onu bir soydum bir soydum' diye anlatıyor. Eğleniyorsa yapsın. Bunların çok saygısızları, çok terbiyesizleri oluyor. Onlar olduğunda da sabırlı olmaya çalışıp, bu benim işimin cilvesi diyerek bu işin bana getirdiklerinin faydalarını düşünüp sinirli olmamaya çalışıyorum. Onlar benim velinimetim. Bana kötü şey söyleyen de iyi şey söyleyen de seven de sevmeyen sayesinde evime ekmek götürüyorum ve birçok insanın da ekmek kazanmasına sebep oluyorum" cevabını verdi.

"Çok canım yandığında öfkemi kontrol edemiyorum"

Öfke kontrolü problemi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Petekkaya, şunları söyledi:

"Evet, var ama şöyle; çok canım yandığında, bana çok büyük haksızlık edildiğinde ve kariyerimle, ekmeğimle, aile hayatımla oynanmaya kalktığımda öfkemi kontrol edemediğim oldu. Uzun zamandır bunu ben de düşünüyorum ve artık o halimden ben de hoşlanmıyorum. Herkesi affetmeye karar verdim. Bana hayatımda çok kötülükler yapıldı. Yalnız meslek hayatımda değil, başka hayatlarda da. Çok kazıklar da yedim. Her ne olursa olsun tanıştığım her insana 10 numara vererek başladım. 9 oldu, 8 oldu, 7'ye düştü, 6, 5, 1, 0, eksi 35'e gidenler oldu. Ama yine her tanıştığım insana 10 numara verdim. Bu yüzden çok üzüldüm ama bunu da değiştirmeyeceğim. Geçmişe bakıp derslerimi alıp, yeri geldiğinde susmayı bilip daha yaşıma uygun davranmam gerekiyor. Çocukluğumu bir türlü atlatamadım. Yani herkesi affetmek istiyorum. Her şeyi affedeceğim. Kendimi de hatalarımı da affedeceğim. Bundan sonra daha güzel, daha pozitif, daha hayata güzel bakıp, daha sinirlenmeden, beni kıran varsa sebeplerini anlatıp, 'Niye beni kırdın?' diye daha iyi sorup, sebeplerini öğrenmeye çalışıp daha kalitesi yüksek bir hayat yaşamaya çalışacağım. Çünkü ben de ailem de dostlarım da çok yoruldu."

Oyuncu Erkan Petekkaya, verdiği bir röportajda kullandığı "Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum" cümlelerine açıklık getirerek, "Ben kendimi hicvederek muzır bir cevap verdim. Türkiye'de yasaklansın değil, dünyada yasaklansın dedim. Bunu alıp dine götürdüler, siyasete alet ettiler, linç ettiler. Aileme, bana, beni izleyen seyirciye saygısızlık ettiler. Çok sinirlendim, üzüldüm. Alkolden gerçekten çektim. Kurtulmak için de bir sürü yollar denedim" dedi.

Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda beni çok üzdüler"

"Bu konuda beni çok üzdüler. Evet, öyle bir şey söyledim. Söyledim ama öyle yerlere çektiler ki yani insanlarımız gerçekten niye bu kadar kötü oldu, neden böyleler anlayamıyorum, çözemiyorum. O böyle içinde 'Issız bir adaya gidersen yanına ne alırsın?, 'Ay'a gitsen 3 kişiyle kimi götürürsün?' gibi muzır soruların olduğu bir röportajdı. Bir hafta sonunun arka köşesinde, formatı belli bir röportaj. Ve o sorular bana madde madde geldi. Gizli bir şey değil, bana göndermişlerdi ve telefon röportajıydı. Böyle oturup karşılıklı 'Türkiye'nin ne sorunları var?' deyip, ondan sonra da 'İçki yasaklansın' gibi bir şey demedim. Aptal mıyım, öyle bir şey söyler miyim? Bunu alıp dine götürdüler, siyasete alet ettiler, linç ettiler. İnanamadım, gerçekten inanamadım. Karım sabah beni uyandırdı 'TT (Trending Topic) olmuşsun' dedi. 'Neye TT olmuşum?' dedim. Hiç aklımdan geçmedi böyle bir şey olabileceği.

"Kendimi hicvederek muzır bir cevap verdim"

Soru aynen şöyle, 'Dünyadan bir şeyin kaldırılmasını isteseydiniz neyi isterdiniz?' Ben de alkol konusunda çekmiş bir insanım. Elli bin tane görüntüm var. Herkes biliyor zaten neyin ne olduğunu. Kendimi hicvederek muzur bir cevap verdim. 'Çikolata yasaklansın, şeker dünyadan kaldırılsın' der gibi bir şeydi o. Röportaja bakarsanız bunun böyle olduğunu görürsünüz. Bırakın sosyal medyayı, koca koca insanlar neler yaptılar. Benim o eski görüntülerimi sayfa sayfa yayınladılar. 13-14 sene önce yaşadıklarımı çarşaf çarşaf koydular. Aileme saygısızlık ettiler, bana saygısızlık ettiler, beni izleyen seyirciye saygısızlık ettiler. Çok sinirlendim, çok üzüldüm. Biz hiçbir şey söyleyemeyecek miyiz? Espri de mi yapamayacağız? Ve ben gerçekten bu lafı söyleyebilecek bir insanım. Ben bu işten gerçekten çektim. Bir sürü yollar denedim bu işten kurtulmak için."

"Alkolik değilim, hiçbir zaman da olmadım"

Alkolik asla değilim, hiçbir zaman olmadım. Bu 500 bölüm diziyi kim çekti? Bu çalışma şartlarıyla bunları kim çekti? Nasıl bu kadar insan beni hâlâ seviyor. Bir şey olsaydı beni karım, dostlarım terk ederdi. Ama çektim yani bundan. Bazı şeylerden kurtulmak için ona sığındığım oldu. Ama hiçbir zaman alkolik olmadım. Ve tehlike hissettim. Baktım akşam olunca canım, kanım istemeye başladı. Hemen doktora gittim. Hatta uzaklaşayım diye aklıma gelmesin diye bazı yöntemler kullandım. Tıptan faydalandım. Adımı böyle çıkardılar. Ben alkolik falan değilim. Her insan gibi içen biriyim."

Erkan Petekkaya, aylık gelirinin 450 bin TL olduğunu beyan etmişti. Ancak ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaparak, "Şu anda ondan daha fazla kazanıyorum" dedi.