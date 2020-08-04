Erkan Oğur'dan müzik okulu

22 yaşındayken perdesiz gitarı icat eden müzisyen Erkan Oğur, Bodrum Gümüşlük’te açılacak Erkan Oğur Müzik Okulu’yla birikimini yeni nesillere taşıyacak. Dört sınıflık okulda Oğur’un makamsal müzikle evrensel armoninin harmanlandığı özgün müzikal yaklaşımı ve doğaçlama tekniklerine dair dersler verilecek.

Bantmag‘in haberine göre, bölgedeki bir okulun restore edilmesiyle hayat bulan Erkan Oğur Müzik Okulu’nun programında Türk Müziği sazlarının yanı sıra kopuz, piyano, keman, klasik gitar gibi enstrümanlara dair atölye çalışmaları ve masterclasslar yer alıyor. Öğrencisi olmak için yaş sınırı bulunmayan okulda, öğrencilerin değerlendirilmeleri de kişisel gelişimleri üzerinden yapılacak.

Okulun, önümüzdeki ağustos veya en geç eylül ayında derslere başlaması bekleniyor.