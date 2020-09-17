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Erkan Kolçak Köstendil izinsiz görüntüsünü kullanan bankadan 125 bin TL tazminat kazandı

17 Eylül 2020 18:26

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 'Görünen Adam' dizisindeki fotoğrafının bazı dergilerde ve YouTube'da bir bankanın adıyla yayınlandığını iddia ederek açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, bankanın Köstendil'e 125 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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