Erkan Kolçak Köstendil izinsiz görüntüsünü kullanan bankadan 125 bin TL tazminat kazandı

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Aydın Kurban ve Ahu Ülgen aracılığıyla tazminat davası açan Erkan Kolçak Köstendil, fikri haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğu belirtilen Erkan Kolçak Köstendil'in başarılı bir oyuncu olduğu, bankanın da bu şöhretten faydalanmak istediği belirtildi. Bankanın izin almadan, Köstendil'in 'Görünen Adam' internet dizisindeki görüntüsünü dergilerde ve YouTube kanalında, bankanın unvan adı ile yan yana kullandığı belirtilerek, bankanın kendi marka ve ticari unvanının tanıtımını yaptığı ileri sürüldü.

Köstendil'in görüntüsünün yasalara aykırı kullanıldığının belirtildiği dilekçede, bankaya durumu bildiren noterden çekilen ihtarnameye cevap verilmediği kaydedildi. Dilekçede, bankanın eğer Fikri Sınai Eserler Kanunu'na göre izin alıp görüntüleri kullandığı takdirde Köstendil'e en az 200 bin TL artı stopaj ve KDV ödeyeceği yer aldı.

Mahkeme hakimi sözlü yargılamaya geçildiğini belirterek taraflara son sözlerini sordu. Avukat Aydın Kurban davanın kabulünü isterken, banka avukatı davanın reddini istedi. Mahkeme davayı karara bağlayarak bankanın Erkan Kolçak Köstendil'e 100 bin TL maddi, 25 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.