T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erkan Kolçak Köstendil’den evde mini dizi: Pes Artık

27 Mayıs 2020 17:17

“Çukur”da canlandırdığı Vartolu karakteriyle fenomene dönüşen Köstendil şimdi de YouTube’da yayınlanan “Pes Artık” adlı dizisiyle gündemde.

ETİKETLER

çukurpes artıkErkan Kolçak Köstendil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24