Erkan Can, sahnede kulak zarını patlatan tokadı anlattı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can, sahnede yediği tokattan ötürü kulak zarının patladığını belirterek, "Suç bende, 1 sene doktora gitmedim, sonra kulağıma işitme cihazı takıldı" diye konuştu.

Günaydın köşe yazarı Merve Yurtyapan, köşesinde Erkan Can'a yer verdi. Söyleşide, Erkan Can hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Çocukluğu Bursa'da geçen Erkan Can, tiyatroya ilgisi çok küçük yaşta başladı. Belediye'nin konservatuvarına giren Can, birçok oyunla seyirci önüne çıktı. Kariyerinin dönüm noktası 'Mahallenin Muhtarı' dizisinde oynadığı rol oldu.

Ailesi ile köyde büyüyen usta oyuncu, "İki köyümüz var, babamın ve annemin köyü. İkisi de Yenişehir'de. Okul biter bitmez hemen köye giderdim. 10-12 ineği güderdim. Çok sayıda inek, keçi, koyun güttüm. Hep ineğin başında olman lazım yoksa başkalarının bahçelerine girip her şeyi ziyan ederler. Keçi gütmek zordur. Çocukluğum müthiş keyifli geçti. Köy çocuğuyum. Babam köy öğretmeniydi." dedi.

Benim kadar eşekten düşen yoktur diyen Can, sözlerine şöyle devam etti:

"Dayımın bir eşeği vardı, arkadaş gibiydik. Seninle şakalaşır, dereden geçer, hergelelik yapıp seni düşürürdü."

Can, liseye akşam sanat okuluna gitti. Tiyatroya ilgim vardı diyen usta oyuncu, "Her gün sahnedeydim. Tiyatroda kazanılan paralar azdı. Okulda devamsızlık yaptığım için sınıfta kalıyordum. Baktım olmadı, liseyi bitirmeden askere gittim. Sanat okulunu 2'nci sınıftayken terk ettim. Ama sürekli okuyordum. Mahallede abilerle satranç, bilardo oynanıyordu, kitaplar okunuyordu. Tiyatro hep içimizde vardı" dedi.

Sahnede kaza yaşadı

Ünlü oyuncu, meslekte karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Can, bir oyun sırasında yaşadığı kazayı şöyle anlattı:

"Bir gün sahnede kaza yaşadım. Karşımdaki kızın bir suçu yoktu. Bana tokat attı, kulağıma geldi. Kulak zarım patladı. Suç bende, 1 sene doktora gitmedim. Sonra kulağıma işitme cihazı takıldı."

Vertigom var

Ünlü oyuncunun, baş dönmesi olarak bilenen 'Vertigo' hastalığı var. Can hastalığını, "Uzun yıllardır Vertigo'm var. Durup dururken başım döner. Bununla yaşıyorum. Banyoda gözümü kapattığım anda düşerim. O yüzden hep elimle duvardan destek alırım" sözleriyle ifade etti.

Sete asla geç kalmam

Sete geç kalmadığını vurgulayan Can, "Eğer tiyatrom varsa erkenden orada olurum. O günümü oyunuma ayırırım. Asla geç kalmam" dedi. Ayrıca sette çayı karton bardakta içmeyi sevmeyen usta oyuncu, kendi bardağını sete götürdüğünü açıkladı.