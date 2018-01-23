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Politika

Erkan Akçay: PKK'ya ses çıkarmayanların Zeytin Dalı Operasyonunu hedef alması ihanet dilidir

Nursima KESKİN/ANKARA,(DHA)- MHP Grup BAşkanvekili Erkan Akçay  "PKK'ya ses çıkarmayanların, PKK'nın katliamlarına göz yumanların, güvenlik güçlerimizin Zeytin Dalı Operasyonu'nu hedef almaları PKK propagandasından başka bir anlam taşımamaktadır

23 Ocak 2018 20:00

Nursima KESKİN/ANKARA,(DHA)- MHP Grup BAşkanvekili Erkan Akçay  \"PKK\'ya ses çıkarmayanların, PKK\'nın katliamlarına göz yumanların, güvenlik güçlerimizin Zeytin Dalı Operasyonu\'nu hedef almaları PKK propagandasından başka bir anlam taşımamaktadır. Bu dil Kandil dilidir. Bu dil ihanet dilidir\"  dedi.

MHP Grup Başkanvekili  Erkan Akçay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Afrin\'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan Akçay,  operasyonunun durdurulması için milletvekillerine gönderilen bir mektubun kamuoyuna yansıdığını kaydederek şöyle konuştu: \"Kıymetleri kendinden menkul kimi aydın müsveddeleri, her dönem çıban başı olan kimi sanatçı, siyasetçi, akil, hukukçu görünümlü, aslında kripto ırkçı PKK severler, bir ihanet mektubunun daha altına imza atmışlar. Bu sözde aydınlar, PKK\'nın propaganda diliyle yazılmış, ellerine tutuşturulmuş bu mektupta, Türkiye\'nin bekasını tehdit eden terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu\'nun durdurulmasını istiyorlar. Kendilerine \'yurttaş\' diyen bu güruh, Türkiye\'nin sınır güvenliğine ve bekasına yönelik tehdidi bertaraf etmeye yönelik girişimlerine karşı çıkmakta, terör örgütü PYD/YPG\'ye karşı vatandaşlarını ve vatanın güvenliğini savunan devletimizi terör örgütüyle diyaloğa davet etmektedirler. Onlara göre, \'Afrin\'de konuşlanan PYD/YPG teröristleri ülkemizi tehdit etmiyormuş. Bu nedenle operasyonlar durdurulmalıymış.\' Sanırsınız ki bahsettikleri örgüt Kanarya Sevenler Derneği. Bu mektubu gönderenler mütareke döneminin müstemleke zihniyetinin artıklarıdır. Bunlar günümüzün mandacılarıdır. PKK\'ya ses çıkarmayanların, PKK\'nın katliamlarına göz yumanların, güvenlik güçlerimizin Zeytin Dalı Operasyonu\'nu hedef almaları PKK propagandasından başka bir anlam taşımamaktadır.Bu dil Kandil dilidir. Bu dil ihanet dilidir. Bunlara karşı Türkiye Ermeni Patrikliğinden Mehmetçiğimize dualar edilen bir açıklama yayınlandı. Ermeni Patrikliğinin bu açıklamasını gururla takip ettik, kendilerine şükranlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum.\"

 

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