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Yaşam

Erk-ek Digitürk, iki erkeğin öpüşmesini makasladı!

TSMF yönetimindeki Digitürk, Revenge (İntikam) dizisinin yayınında iki erkeğin öpüşmesini sansürledi...

28 Ekim 2013 15:45

 
Çukurova grubunun kamuya olan borçları nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimine geçen dijital yayın platformu Digitürk, Türkiye’deki uyarlamasında başrolünde Beren Saat’in oynadığı Revenge (İntikam) dizisinin orjinal versiyonundaki iki erkeğin öpüşme sahnesini makasladı. Digitürk bir başka yabancı dizide iki kadın karakterin öpüşmesini ise sansürlemedi.
LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) örgütlerinden Kaos GL yazarlarından Murat Renay, Digitürk’ün Dizimax Drama kanalında yayınlanan “Revenge dizisinde iki erkek eşcinselin öpüşme sahnesinin makaslandığını” yazdı. “Size her ay onlarca lirayı, benim kendi tercihimle izlediğim dizileri kesmeniz için mi ödüyorum?” diyen Renay, “İki erkeğin öpüşmesi ‘genel ahlak ve tv yayıncılık kurallarınıza aykırı’ iken, iki kadının öpüşmesi, (Bkz. aynı kanalda yayınlanan Orange Is The New Black dizisi) lezbiyen ilişki size haz verdiği için mi sansürlemediniz?” diye sordu.    
Kaosgl.org sitesindeki “Digitürk, nerdesin aşkım” başlıklı yazısında Renay, Twitter hesabından @digiturkdestek’e konu hakkında bilgi almak için yazmasına rağmen yanıt gelmediğini belirtti.
Renay, yazısının devamında şunları söyledi:
“Ben ‘gey olsam da’ size her ay onlarca lira parayı vermiyor muyum ve bu konuda bir cevabı hak etmiyor muyum ey Digiturk? Sen nasıl olur da bana (bize) cevap bile vermeye tenezzül etmezsin? Sen kimsin? Markalar cinsel yönelim ayrımı yapabilir mi?
Size her ay onlarca lirayı, benim kendi tercihimle izlediğim dizileri kesmeniz için mi ödüyorum? İki erkeğin öpüşmesi ‘genel ahlak ve tv yayıncılık kurallarınıza aykırı’ iken, iki kadının öpüşmesini (Bkz. aynı kanalda yayınlanan Orange Is The New Black dizisi) lezbiyen ilişki size haz verdiği için mi sansürlemediniz? Kadın ve erkek eşcinseller arasındaki sansür mevzuatı farklı mı?” 
 

Monster's Ball da makaslandı

 
Hürriyet yazarı Onur Baştürk de Türkiye'de Kesişen Yollar adıyla bilinen Monster's Ball filmindeki sevişme sahnesinin kesildiğini yazdı. Halle Berry ve Billy Bob Thornton'un oynadığı sahnenin kesilmesi hakkında Baştürk, "Her ay filmleri, dizileri olduğu gibi, kırpılmadan izlemek için bu platforma para ödemiyor muyuz? Ödüyoruz, ama ne gezer, kırpılan işlerle yetinmek zorunda kalıyoruz" dedi. 
 

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