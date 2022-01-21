Eriyen dev buz dağından 152 milyar ton su yayıldı

Etkisi olumlu mu olumsuz mu?

Buz dağının hareketlerini uydular aracılığıyla izleyen bilim insanları, A-68'in 2020 sonundan başlayan ve 2021'de sona eren erime sürecinde toplam 152 milyar ton tatlı suyu denize bıraktığını ortaya koydu.

Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezinden araştırmacı Anne Braakmann-Folgmann, buz dağından eriyen suyun yüksek besin değerine sahip olduğunu belirterek "Bu devasa bir miktar. Bir sonraki aşamada bunun Güney Georgia bölgesindeki ekosisteme etkisinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu bulmak istiyoruz" diye konuştu.

Küresel ısınma buz dağı oluşumunu hızlandırıyor

Buz dağlarının ortaya çıkışı doğal bir süreç olmasına rağmen küresel ısınma nedeniyle kopan buz kütlelerinin sayısı artıyor. 19'uncu yüzyıldan bu yana Dünya'nın yer yüzey sıcaklığı yaklaşık bir derece arttı. Bu artışın kuraklık, aşırı sıcak dalgaları ve tropik fırtınaların oluşumunda etkili olduğu biliniyor.

Küresel ısınmanın etkileri Antarktika bölgesinde çok daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Bölgede yüzey sıcaklığında kaydedilen artış 2 santigrat dereceyi buldu. Grönland ve Batı Antarktika'daki buz örtüsü içindeki donmuş suyun, erimesi durumunda okyanuslardaki su seviyesini 12 metre kadar yükseltebileceği tahmin ediliyor. Bu da pek çok kıyı kentinin ve adanın sular altında kalması endişesini doğuruyor.

FP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe