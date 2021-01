Eric Clapton ve Van Morrison, beraber Koronavirüs önlemlerine karşı bir şarkı hazırladıklarını duyurdu

T24 Dış Haberler

Britanya müziğinin efsane isimlerinden Van Morrison ve Eric Clapton, Koronavirüs önlemleri kapsamında tam karantinaya karşı üzerinde beraber çalıştıkları bir parça kaydetti.

Van Morrison'ın yazdığı “Stand and Deliver” isimli blues parçasını Clapton seslendirdi.

Clapton, Koronavirüs önlemleri sebebiyle canlı müzik sektörünün aldığı darbenin "üzücü" olduğunu ifade etti. "Van'i ve onun canlı müziği kurtarmak için bulunduğu girişimleri birçoğumuz destekliyoruz" diyen Clapton, "Ayağa kalkmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Bu karmaşadan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Alternatifini düşünmeye değmez. Canlı müzik, asla toparlanamayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Morrison, Calpton'ın kaydının çok iyi olduğunu ve canlı müziği geri getirmek için lobicilik faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Bazı Twitter kullanıcıları, Morrison ve Clapton'ı, "Hükûmeti canlı konser vermenize izin vermeye değil, müzisyenlere finansal destek sağlamaya ikna etmeye çalışmalısınız" diye tepki gösterdi.

Şarkıdan elde edilen gelir Morrison'ın pandemi sürecinde finansal zorluk çeken müzisyenler için kurduğu fona gidecek. “Stand and Deliver”, 4 Aralık'ta yayınlanacak.

Morrison daha önce, "Born To Be Free" (Özgür Olmak için Doğdum), "As I Walked Out"(Dışarı Çıkarken), ve "No More Lockdown" (Daha Fazla Karantina Yok) isimli Koronavirüs önlemleri karşıtı şarkılar yayınlamıştı.