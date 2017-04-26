İstanbul Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, “15 Temmuz'u görmektense ölmeyi yeğlerdim” dedi.

Sabah gazetesinden Oğuzhan Toracı’ya konuşan Erhan Yazıcıoğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’nden ayrılışının ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın sözlerini tutmamasına bağladı.

Erhan Yazıcıoğlu, “Son aylarda yaşanan olumsuz olaylarla ilgili neler hissediyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Şunu dürüstlükle söyleyebilirim ki, 15 Temmuz'u görmektense ölmeyi yeğlerdim. Karıma, ‘Bu yaşananları görmek istemezdim, keşke geçen sene ölseydim’ dedim. Çok etkilendim, inanamadım, günlerce uyuyamadım. Ne önemli bir ülkeymişiz ki, bütün dünya bizi kıskanıyor. Bizim yaşam tarzımız, laikliğimiz milleti kıskandırıyor.”

Erhan Yazıcıoğlu, “İstanbul Şehir Tiyatroları'nda genel sanat yönetmenliği yaparken pek çok sorunla uğraştınız. Yıprandınız mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Olsun, uğraştık... Kaos çıksa da, iyi niyetle yaklaştıkça ve senin bilgine saygı duyuldukça düzen oturuyor. Görevi bırakma sebebim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sözlerini yerine getirememesiydi. Çünkü o dönem sanattan ve sanatçıdan soğuyan, sesimi duymayan bir bürokratik ortam vardı. ‘Bana 10 dakikanızı ayırın, size sanatı ve sanatçıyı sevdireceğim’ dedim, kimse ilgilenmedi.”