T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erhan Tuncel: Devlet yat dedi yattık, çık dedi çıktık

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Erhan Tuncel, 'Tahliyemiz bizim için bir şey ifade etmiyor. Sadece ailemize kavuştuğumuz için mutluyuz' dedi

08 Mart 2014 10:27

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrank Dink'in öldürülmesi davasında tahliye edilen Erhan Tuncel, "Tahliyemiz bizim için bir şey ifade etmiyor. Sadece ailemize kavuştuğumuz için mutluyuz. Milli devletimiz sağ olsun. Devlet yat dedi yattık, çık dedi çıktık" dedi.

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Erhan Tuncel, özel yetkili mahkemelerin ağır ceza mahkemelerini tümüyle kaldıran 6526 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, 5 yılı aşan sanıkların tutukluluk durumu ele alınarak tahliye edilmesinin ardından memleketi Elazığ'a geldi. Uçakla kente gelen Tuncel, havaalanında arkadaşları tarafından karşılandıktan sonra Üniversite Mahallesi'nde babası Ali Rıza ile annesi Güllü Tuncel'in yaşadığı eve gitti.

Gülbin Yıldız'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, babaevinde gazetecilere kısa açıklama yapan Tuncel, "Tahliyemiz bizim için bir şey ifade etmiyor. Sadece ailemize kavuştuğumuz için mutluyuz. Milli devletimiz sağ olsun. Devlet yat dedi yattık çık dedi çıktık. Sadece ailemize kavuştuğumuz için mutluyuz. Cezaevinde bizim gibi yüzlerce suçsuz şekilde yatan insanlar var. Bundan sonra onlar için mücadele edeceğiz. Şu anda diyeceklerim bundan ibarettir" dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tahliye kararını da değerlendiren Tuncel şunları söyledi: "Sayın İlker Başbuğ, 19 forslu bir devletin Genelkurmay başkanıdır. Cezaevinde olması bile mantığa aykırı gibidir. Hayırlı uğurlu olsun. Onun gibi yatan diğer insanların da çıkması gerekiyor. Sonuçta devletimize genelkurmay başkanlığı yapmış bir insanın cezaevinde tutulması bana göre saçmalıktır. Diyeceklerim bundan ibarettir bu konuda."

ETİKETLER

erhan tuncelelazığhrant dinkailedevletilker başbuğtahliyeagos gazetesi genel yayın yönetmeni

İlgili Haberler

Erhan Tuncel: Bomba talimi yaparken yanımızda bir istihbaratçı vardı

Hrant Dink davasında savcıya 6 saat boyunca ifade veren Erhan Tuncel, cinayette isimleri geçen kişilerin 2004'ten itibaren izlendiğini söyledi

Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun: Erhan Tuncel doğru söylüyor

Hrant Dink davasında azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncel daha önce jandarmayı suçlayan ifadelerini değiştirerek emniyet yetkililerini suçladı

Hrant Dink cinayeti sanığı Erhan Tuncel tahliye edildi

Dink davası sanığı Erhan Tuncel, '5 yılı aşan uzun tutukluluk süresi' gerekçesiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24