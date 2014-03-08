Erhan Tuncel: Devlet yat dedi yattık, çık dedi çıktık

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrank Dink'in öldürülmesi davasında tahliye edilen Erhan Tuncel, "Tahliyemiz bizim için bir şey ifade etmiyor. Sadece ailemize kavuştuğumuz için mutluyuz. Milli devletimiz sağ olsun. Devlet yat dedi yattık, çık dedi çıktık" dedi.

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Erhan Tuncel, özel yetkili mahkemelerin ağır ceza mahkemelerini tümüyle kaldıran 6526 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, 5 yılı aşan sanıkların tutukluluk durumu ele alınarak tahliye edilmesinin ardından memleketi Elazığ'a geldi. Uçakla kente gelen Tuncel, havaalanında arkadaşları tarafından karşılandıktan sonra Üniversite Mahallesi'nde babası Ali Rıza ile annesi Güllü Tuncel'in yaşadığı eve gitti.

Gülbin Yıldız'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, babaevinde gazetecilere kısa açıklama yapan Tuncel, "Tahliyemiz bizim için bir şey ifade etmiyor. Sadece ailemize kavuştuğumuz için mutluyuz. Milli devletimiz sağ olsun. Devlet yat dedi yattık çık dedi çıktık. Sadece ailemize kavuştuğumuz için mutluyuz. Cezaevinde bizim gibi yüzlerce suçsuz şekilde yatan insanlar var. Bundan sonra onlar için mücadele edeceğiz. Şu anda diyeceklerim bundan ibarettir" dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tahliye kararını da değerlendiren Tuncel şunları söyledi: "Sayın İlker Başbuğ, 19 forslu bir devletin Genelkurmay başkanıdır. Cezaevinde olması bile mantığa aykırı gibidir. Hayırlı uğurlu olsun. Onun gibi yatan diğer insanların da çıkması gerekiyor. Sonuçta devletimize genelkurmay başkanlığı yapmış bir insanın cezaevinde tutulması bana göre saçmalıktır. Diyeceklerim bundan ibarettir bu konuda."