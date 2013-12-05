Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun: Erhan Tuncel doğru söylüyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen davada azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncel'in tüm suçun polis müdürlerine ait olduğu iddiasında adı geçen Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun da açıklama yaptı. Uzun, "Erhan Tuncel'in 27.2.2006 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığına gelen raporunda Hrant Dink'in vurulacağı, silahın nerden alınacağı, bunların kafaya koydukları eylemi mutlaka yapacakları yazılıydı. Bu rapor benden gizlendi. Şimdi bunların hepsinin benim bilgim dahilinde olduğunu düşünen Erhan Tuncel, 'bunun gereğini yapmayan Sabri Uzun suçludur' diyor. Çok doğru söylüyor" dedi.

Melik Duvaklı'nın Türkiye gazetesi'nde yer alan haberine göre, Hrant Dink cinayeti davasında azmettirici olarak yargılanan sanık Erhan Tuncel, önceki gün mahkemedeki savunmasında daha önceki açıklamalarının tam tersi yönde ifade verdi. Daha önce Jandarma'yı suçlayan, Ergenekon'a işaret eden ve emniyet görevlilerini savunan Tuncel, bu sefer jandarmanın cinayetle bir ilgisi bulunmadığını belirterek polis yetkililerini suçladı. Tuncel'in hedefinde eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, eski Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ile dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer vardı. Tanık koruma programına alındığını söyleyen Tuncel bu isimlerin soruşturmayı örttüğünü öne sürdü. Erhan Tuncel'in ifadelerini 180 derece değiştirmesi kimilerine göre kendisini kurtarma ve Ergenekon'u örtbas etme çabası. Suçlanan isimlerden biri olan Sabri Uzun'a göre ise Tuncel doğru söylüyor.

'Rapor benden gizlendi'

Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun, "Erhan Tuncel'in bu beyanatı çok doğru. Beni suçlaması da doğru. Erhan Tuncel'in 27.2.2006 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığına gelen raporunda Hrant Dink'in vurulacağı, silahın nerden alınacağı, bunların kafaya koydukları eylemi mutlaka yapacakları yazılıydı. Bu raporu yazan polis Muhittin Zenit'in değerlendirmesinde bu konunun önemsenmesi lazım deniyor. Bu rapor benden gizlendi. Ben daire başkanı mıyım o tarihte. Bu rapordan sonra Hrant Dink vuruldu. Mahkeme çağırıp bana 'sen bu raporu niye gizledin' diye sormuyor. Şimdi bunların hepsinin benim bilgim dahilinde olduğunu düşünen Erhan Tuncel, 'bunun gereğini yapmayan Sabri Uzun suçludur' diyor. Çok doğru söylüyor" dedi.

'Kendini korumak istiyor'



Dink ailesi avukatı Bahri Belen: “Erhan Tuncel emniyet görevlilerinin görevlerini ihmal ettikleri ile ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu. Bu önemli bir şey ancak bunlar bilinen şeyler. Erhan, bu cinayetin arkasındaki gerçek olayı ortaya çıkarmak konusunda samimiyse bizim ona bu açıklamaları sonrası soracağımız sorulara da cevap vermesi lazım. O zaman ancak Erhan Tuncel'in gerçek sorumluları ortaya çıkarmak konusunda bir niyeti olup olmadığını anlayacağız. Polislerle irtibatı olan, ajan durumunda hatta ajan provokatör durumunda biri olan Erhan Tuncel bunları söylüyor. Tabi bazılarını koruyor, bazılarını da suçluyor. Yani burada kendisini korumaya yönelik bir amacı olduğu da anlaşılıyor. Kendine göre bir takım hesaplar yapıyor" diye konuştu.

Ergenekon'u aklıyor

Dink davasının eski avukatlarından Erdal Doğan, "Erhan Tuncel, duruma göre vaziyet alıyor ve kendisini kurtarmaya çalışıyor. Polislerin güçlü olduğu noktada Ergenekon'un adını veriyor, onların güçlü olmadığı dönemde polisleri suçlayıp Ergenekon'u aklamaya çalışıyor. Baştan itibaren Tuncel'in delilleri karartmak yönünde bir çabası var. Şu anda da olayı karartma rolü görüyor. Tuncel daha önce Ergenekon'a işaret ediyordu. Polisin elbette ki buradaki sorumluluğu çok büyük ama Hrant Dink cinayeti ile ilgili Kafes Eylem Planı, MİT'in sunduğu Özel Kuvvetler Komutanlığına dair belgeler, Zirve ve Ergenekon delilleri varken yalnızca polislerin sorumluluğunu görmek cinayeti örtmek olur. Erhan Tuncel de bu noktada kendisini kurtarabilmek için tekrar sorumluluk merkezini değiştiriyor. “