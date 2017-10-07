Erhan Çelik, TRT'den ayrıldı

TRT 1 Ana Haber spikeri Çelik TRT'den ayrıldı. Çelik veda konuşmasında, "Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah" dedi.

Medyaradar’da yer alan habere göre Çelik, 'eski eşi Gülben Ergen’in yaşadığı son olaylara kendisinin de adı karıştırılarak TRT’nin hedef haline getirildiği gerekçesiyle' görevi bırakmaya karar verdi. Erhan Çelik, 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren TRT 1 Ana Haber’i sunmaya başlamıştı.

Erhan Çelik Kimdir?

2 Eylül 1972 tarihinde Ankara Polatlıda dünyaya gelen Erhan Çelik, Ortaokul ve liseyi Polatlıda tamamlar. Üniversite eğitimini işletme bölümü okuyarak tamamlayan sanatçının mesleği haber spikerliğidir. 44 yaşında olan spiker’in İlknur Türker ile olan evliliğinden Kayra çelik isminde bir oğlu vardır. 2013 yılında İlknur Türker’den boşanır ve bir yıl sonra ünlü sanatçı Gülben Ergen ile nikâh masasına oturur. Erhan Çelik bu evliliği de uzun süre yürütemez ve 6 Aralık 2016 tarihinde ikili boşanır. Kariyerine 90’lı yıllarda açılan Ankara Polatlı kanalında başlar. Polatlı televizyonunda ana haber sunan spiker, 1996 yılında TGRT Ankara haber bürosuna geçerek burada gece muhabirliği yapar.

Reha Muhtar’ın spikerlik kariyerinde zirvede olduğu dönemde onun ekibine alınır ve artık SHOW TV Ankara Haber bürosunda çalışmaktadır. Yaptığı bir haber yanlış yazılınca Reha Muhtar tarafından işinden edilir. Bu arada askerliğini aradan çıkaran Erhan Çelik 2000 yılında Kanal 7 televizyonunda çalışmaya başlar. Bu kanalda 7 yıl boyunca ‘’ Bu kadar Olur’’ isimli reality show, ‘’İskele Sancak’’ ve ana haber bültenlerini sunmuştur. 2013 yılında Habertürk kanalına geçen Erhan Çelik 2014 yılında kanalın Genel yayın yönetmenliği görevine getirilmiştir. Bu görevi yürütürken aynı zamanda Show TV haberin sorumluluğunu alan Spiker Erhan Çelik her iki görevini de 2015 itibariyle bırakmıştır. 27 Temmuz 2016 itibariyle TRT 1 kanalının ana haberlerini sunan Erhan Çelik 6 Ekim 2017 tarihinde TRT'den ayrıldığını açıkladı.