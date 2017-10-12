Erhan Çelik hakkında hapis talebi

Eski eşi Gülben Ergen'e yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında verilen uzaklaştırma kararına uymayan haber spikeri Erhan Çelik, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya.

Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul 11. Aile Mahkemesi, şarkıcı Ergen'in 2 yıllık evliliğinin ardından boşandığı haber spikeri Çelik hakkında kendisine şiddet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine Çelik'e uzaklaştırma kararı vermişti.

Söz konusu karar kapsamında, Çelik, Ergen ve oğullarının bulunduğu yerlere 50 metreden fazla yaklaşmayacak, Ergen'e karşı şiddet, tehdit, hakaret, küçük düşürücü davranışlarda bulunamayacak ve telefon edemeyecek.

“Zorlama hapis kararı” talep etti

Habere göre Ergen, Çelik'in hakkında konulan yasaklara uymadığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı, Çelik hakkında verilen yasaklara uymadığı gerekçesiyle mahkemeden hakkında 'zorlama hapis kararı verilmesini' talep etti.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, savcılığın hapis talebini değerlendirecek. Mahkeme, Çelik hakkında hapis kararı verebilir ya da talebi reddedebilir.