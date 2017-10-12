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Gülben Ergen'den Erhan Çelik'e 'kan görmüş köpek balığı' benzetmesi

Aldatıldığını söyleyen Erhan Çelik, Ergen hakkında "Ahlaksız" demişti

12 Ekim 2017 13:13

Evli iş insanı Tolga Duğles ile arasında çıkan 'ilişki' idialarının ardından eski eşi Erhan Çelik'in yaptığı açıklamalara sinirlenen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından, "Kan görmüş köpek balığına benzeyen iftiracı" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, hakkında çıkan 'aşk' dedikodularına yorum yapan eski eşi Erhan Çelik'e sert tepki gösterdi. Çelik için köpek balığı benzetmesinde bulunan Ergen, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Eski eşine sosyal medyadan yüklendi

Evli iş adamı Tolga Duğles ile 'aşk yaşadığı' iddia edilen Gülben Ergen, bir dönem evli olduğu Erhan Çelik'i aldattığı öne sürülmüştü. Erhan Çelik de TRT'deki görevindne istifa edip aldatıldığını belirterek Ergen'e "Ahlaksız" demişti. Ünlü şarkıcı, eşine sosyal medyadan yüklendi.

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