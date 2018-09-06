Ergoterapistlik en iyi meslek araştırmasında 4'üncü sırada

İSTANBUL, (DHA) – KARİYER sitesi Glassdoor’un yaptığı \'En İyi 50 Meslek\' araştırmasında Ergoterapistlik 4’üncü sırada yer aldı. Öğr. Üyesi Dr. Gülşah Kınalı mesleğe ilişkin bilgilendirmede bulunarak, “Çeşitli iş ve uğraşı yöntemlerini kullanarak hastalara şifa vermeyi amaçlayan ve yeni bir meslek olarak görülen ergoterapinin geçmişi aslında oldukça eski. Akıl hastalarına müzik ve su sesi ile tedavi uygulanması tarihimizde de yerini almış bir uygulamadır” dedi.

Ergoterapistliğin tanımını yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, “Ruhsal ve fiziksel engeli bulunan bireyleri, sanat, müzik, resim, duyu bütünleme terapisi, yardımcı cihazlar, mimari düzenlemeler ile yaşama döndürmeyi amaçlayan bir meslek dalı” şeklinde konuştu.

“TARİHİMİZDE DE YERİNİ ALMIŞ BİR UYGULAMA”

Ergoterapinin aslında yeni bir uygulama olmadığını ifade eden Dr. Kınalı, “Çeşitli iş ve uğraşı yöntemlerini kullanarak hastalara şifa vermeyi amaçlayan ve yeni bir meslek olarak görülen ergoterapinin geçmişi aslında oldukça eski. Akıl hastalarına müzik ve su sesi ile tedavi uygulanması tarihimizde de yerini almış bir uygulamadır. Mesleğin önemi ikinci dünya savaşı sonrasında anlaşılmış, savaş sonrası fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşayan askerler için birçok ergoterapiste ihtiyaç duyulmuştur” dedi.

ENGELLİ BİREYLERİ HAYATA DAHİL EDİYOR

Ergoterapinin toplumsal gelişmişlikte belirleyici bir rolü olduğunu dile getiren Dr. Kınalı konuşmasına şöyle devam etti:

“Toplumsal gelişmişlik düzeyinde her bir bireyin engelli veya sağlıklı olduğuna bakılmaksızın topluma ne ölçüde katılım sağladığı araştırılır. Engelli bir bireyin iş imkanlarından yoksun kalması, spor ve sanat aktivitelerine katılım sağlayamaması ve eğitim imkânı bulamaması toplumsal gelişmişlik düzeyini düşürür. Ergoterapistler bu bağlamda engelli bireylere mesleki iş uğraşı kurslarının verilmesi, bu bireylere uygun sanat ve spor aktivitelerinin belirlenmesi, eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli mimari koşulların sağlanması, gerekli yardımcı cihazların tasarımı ve eğitimlerinin verilmesinde çalışırlar. Biz de ülkemizde ergoterapist yetiştiren sayılı üniversitelerden biriyiz. Hatta gelecek yıl ergoterapi bölümü öğrencilerimiz mezun olacak.”

“OTİZMLİ BİREYLER UYUM SORUNUNU ERGOTERAPİ İLE AŞIYOR”

Çağın en önemli problemlerinden birinin ‘otizm’ olduğuna dikkat çeken Dr. Kınalı, “Otizmli bireylerin dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü gibi problemleri için ergoterapistler duyu bütünleme metodunu uygular. Duyusal işlem bozukluğu olan çocuklar bir yandan okula uyumda zorlanırken bir yandan akranları ile iletişim sorunu yaşar. Ergoterapistler bu kapsamda uygulanacak en etkili yöntemlerden biri olan duyu bütünleme tekniğini de uygulama imkanına sahip” dedi.

Ergoterapistlerin çalışma alanları hakkında da bilgi Dr. Kınalı, “Ergoterapistler, hastaneler, özel dal merkezleri, kendi açacakları özel danışmanlık merkezleri, evde bakım hizmetleri ve okullarda çalışabilir. Akademik kariyerlerine devam ederek üniversitelerde görev alabilirler” şeklinde konuştu.

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