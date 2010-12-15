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Politika

ERGİN: ''GÖREVLERİNDE KALMALARI SAKINCALI OLACAKTI'' ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 13:44

-ERGİN: ''GÖREVLERİNDE KALMALARI SAKINCALI OLACAKTI'' ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) ''Balyoz Planı'' davasına bakacak olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt ile ''Hrant Dink cinayeti davası''nın görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak'ın başka görevlere atamasına ilişkin, ''Kurula katılan tüm üyelerde, bu iki başkanın mevcut mahkemelerindeki görevlerinden başka yere atanması konusunda görüş birliği oluşmuştur. Altını çizmek istediğim şey, kurula katılan tüm üyelerin bu mahkeme başkanlarının mevcut görevlerine devam etmesinin sakıncalı olacağı, başka yerde görevlendirilmeleri konusundaki görüş birliğidir'' dedi.

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