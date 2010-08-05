-ERGİN'DEN YAŞ KARARI DEĞERELENDİRMESİ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Askeri Şura kararlarını değerlendiren Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Birkaç tane belki tamamlanması gereken husus var. Bunlar, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çözülür'' dedi. Ergin, Kanal A televizyonunda ''Görüş Farkı'' isimli programda Yüksek Askeri Şura toplantılarına ilişkin soruları yanıtladı. Gerek YAŞ'ın kuruluşu ile ilgili yasanın, gerek TSK'nın personel yasasının ve Anayasa'nın 117. maddesindeki genel çerçevenin Şura'nın çalışmasını belirleyen mevzuat olduğunu anlatan Ergin, ''Bu çerçevede bir süreç işledi, işlemeye devam ediyor. Bu anlamda kendi mecrasında akıp giden bir süreç. Benim Adalet Bakanı olarak bu sürecin herhangi bir yerinde olmam gibi bir şey söz konusu değil, ama benim bakanlığımı ilgilendiren belli hususlar olursa enforme etme noktasında ihtiyaç duyulan bilgiler varsa onları paylaşmak üzere elbette gidiş gelişlerimiz olabilir'' diye konuştu. ''TSK ile ilgili kanun, Anayasanın maddeleri açık, ama bunlara rağmen herhalde bir görüş farkı vardı. Bu nereden kaynaklandı'' sorusu üzerine Ergin, Yüksek Askeri Şura'nın heyet halinde yapılan bir çalışma olduğunu ve mevzuata göre birkaç çeşit karar alınabildiğini anlattı. Ama atama ve terfi kararlarının bir teklif olduğunu ve Başbakan'ın imzası ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile uygulamaya konduğunu ifade eden Ergin, ''Şu ana kadar yaşanmış olan süreç ve belki eksik kaldığı düşünülen boyut da bu çerçevede tamamlanacaktır. Hepsi Anayasamıza, mevzuata uygun olarak devam eder'' dedi. ''Üç-dört gündür yaşadığımıza bir devlet krizi diyebilir miyiz?'' sorusunu Ergin, ''Anayasa ve yasalar çerçevesinde yapılan bir kurul çalışması, bir şura çalışması. Dolayısıyla mevzuat çerçevesinde bu akşam itibarıyla önemli bir kısmı tamamlanmış durumda. Birkaç tane belki tamamlanması gereken husus var. Gene hepimizi bağlayan Anayasa ve yasalar çerçevesinde bunlar çözülür'' diye yanıtladı.