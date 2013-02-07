Ergin Saygun 3. kez açık kalp ameliyatına alındı

''Balyoz Planı'' davasında 18 yıl hapisle cezalandırılan emekli Orgeneral Ergin Saygun, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde ameliyata alındı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 7.5 aydır aynı hastanede bulunan Saygun, sabah saat 08.00'de başlayan açık kalp ameliyatına alındı. Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun, acil taze kan ihtiyacı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi üzerinden çağrıda bulundu. Çağrı nedeniyle çok sayıda vatandaş kan vermek üzere hastaneye giderken, bir muhabirin kanı Saygun ile uyuştu.

Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü ifade etti. Şu an için acil kan ihtiyacının kalmadığını belirten Saygun, şöyle devam etti:

''Babam 17 Temmuz'dan bu yana hastanede bulunuyor. 1 ay önce hastane bir rapor verdi. Raporda babam için, 'Enfeksiyon riski açısından hastanede kalmamalı' deniliyordu. Biz de tahliye başvurusunda bulunduk. Bu rapora rağmen babam tahliye edilmedi. Korkulan oldu ve babam hastane virüsü kaptı. Aksi gibi o da kalbine yerleşti. Babam daha önce 2 kez kalp ameliyatı geçirmişti. Kalp kapakçığı metal. Virüs şu anda bu metal kalp kapakçığının üstüne yerleşti. Pıhtı atma tehlikesi var. O nedenle bekleyemeden bu sabah ameliyata aldılar. 3. açık kalp ameliyatını oluyor. Endişeliyiz ama ben inanıyorum ki bu ameliyattan çıkacak.''

Ece Saygun, babasının sağ salim ameliyattan çıkmasını umduğunu belirtirken, ''Babamın bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Babamı rapora rağmen tahliye etmeyen mahkeme heyetiyle ilgili yapabileceğim tüm hukuki girişimlerde bulunacağım'' dedi.

