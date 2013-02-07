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Yaşam

'Tarih bu hakimleri ve savcıları affeder mi bilmem, ama ben affedersem kalbim dursun'

Balyoz Planı davasında tutuklu yargılanan Emekli Orgeneral Ergin Saygun'a, şu sıralarda açık kalp ameliyatı yapılıyor. Durumu kritik olduğu söylenen Saygun'a kan aranıyor

07 Şubat 2013 13:43

Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un sağlık durumunun kötü olduğunu dün Twitter'dan duyuran Ece Saygun, babasının sabah saatlerinde ameliyata alındığını ve acil B (+) kana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vücudunda bulunan bir enfeksiyonun kalbine sıçraması sonrasında, risk altında bulunduğu söylenen Ergin Saygun, sabah 08:00 sıralarında, ameliyata alındı. Açık kalp ameliyatı yapılan Saygun'un kızı Ece Saygun,  'kalbindeki virüsü temizlemek yetmeyecekmis. Kalp kapakcigi çalışmıyormuş, yeni kapak takılacak' dedi.

Açık kalp ameliyatına alınan Ergin Saygun'a 5 ünite kan olduğunu söyleyen kızı Ece Saygun, babasının ameliyatına ilişkin, Twitter hesabından şunları yazdı:

Son durum: doktor virüsün kalp kapakçığında durmasının hayati tehlikesinin olduğunu hemen ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi

Ameliyat açık kalp ameliyatı. Göğüs komple açılarak yapılacak.

Tarih bu hakimleri ve savcıları affeder mi bilmem ama ben affedersem, ben unutursam kalbim dursun!!!!!

Babama B+ kan lazım.Yakın zamanda efenksiyon kapmamış ve sarılık geçirmemiş olması lazım. Mehmet Akif Ersoy has. Kan bankası

Az önce güneydoğuda osman pamukoglu'nun askeriydim diyerek, yanında 9/10 yaslarında kızı ile biri geldi. İkimiz de b+ iz diyor!!! :((((

Önemli: Taze kan gerekirmiş.

Babami giydirdik. Az sonra ameliyata göndereceğiz!

Babam gitti. Dualarınızı eksik etmeyin

Dayan canımın canı! Dayan tosun paşam, geçecek! Geçecek!

Kan merkezindeyiz. İlk 2 kan uymadı. 3. Ye bakıyorlar

Tamam! Taze kan bulundu!

Kalpteki virüsü temizlemek yetmeyecekmis. Kalp kapakçığı çalışmıyormuş, yeni kapak takılacak...

Uysa da şu kalbimi söküp sana versem. Dayan canımın canı!

Doktor ameliyatın riskli olduğunu ve uzun süreceğini söyledi

Ameliyathaneden haber var! İyi geciyormuş! Dayan babam dayan tosun paşam

Çok acil: 20/45 yas arası, erkek B rh pozitif, 12 saattir alkol almamış, sarılık geçirmemiş kan lazım acil! Mehmet Akif Ersoy hastanesi

Sabah gazetesi muhabirinin kanı uydu. Daha 5 ünite lazım!

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