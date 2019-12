-Ergin: ''Her türlü ihtimal değerlendirilecek'' KAYSERİ (A.A) - 16.09.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Kayseri'de cazaevi nakil aracındaki yangında 5 mahkumun yanarak ölmesine ilişkin olarak, ''Her türlü ihtimal, hiçbir sual kalmayacak şekilde netleşinceye kadar değerlendirilecektir'' dedi. Ergin, Pınarbaşı ilçesindeki olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayseri Valiliğine geldi. Vali Mevlüt Bilici ile bir süre görüşen Ergin, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sabah İstanbul Metris Cezaevine ait ring aracının, Van'dan almış olduğu hükümlü ve tutuklularla birlikte İstanbul'a seyir halindeyken, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine 50 kilometre kala, şu an için bilinmeyen bir nedenle yandığını söyledi. Yangın sırasında araçta 2 şoför, 2'si rütbeli 12 jandarma personeli, 5 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu belirten Ergin, şöyle devam etti: ''2 şoförümüzde ve 1 askerimizde zehirlenme ile hafif yaralanmaya bağlı kısa süreli bir tedavi söz konusu olmuş, onun dışındaki personelin sağlık durumu iyi olmakla beraber, 5 hükümlü ve tutuklumuz maalesef çok elim bir hadisede hayatların kaybetmişlerdir. Konuya ilişkin olarak Pınarbaşı Başsavcılığımızın adli, bakanlığımızın idari ve üniversiteden alınan elemanların teknik incelemeleri devam etmektedir. Bu incelemeler sonunda ortaya çıkacak bilgileri ayrıca sizinle paylaşacağız. Ancak, bu süre içerisinde bilgi sahibi olmadan yapılan birtakım değerlendirmeler vardır. Bu araçların bakımsız olduğu, eski olduğu gibi yorumlar yapılmaktadır. Ring araçlarımızdan uzun yol oracı olarak kullanılan bugün yanan aracımız 2010 model bir araç olup, 23 Ağustos itibarıyla teknik bakımları yapılmıştır. Dolayısıyla teknik olarak herhangi bir sıkıntı gözükmemekle beraber, şu an da bilirkişi de mühendisler de kaza nedenini, yangın nedenini tespit etmek için yoğun bir çalışma yapmaktadırlar. Bu çalışmalar aşama kaydettiğinde, sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.'' Bakan Ergin, bir gazetecinin ''araca 10 numara yağ koyulduğu'' iddiasını hatırlatması üzerine, ''Bütün iddialar araştırılıyor. Elazığ'da araca akaryakıt alınıyor ve bir süre sonra araç arıza yapmaya başlıyor. Savcılığımız anında Elazığ'daki akaryakıt alınan istasyona da gitmek suretiyle oradaki tanklardan örnekler almış, onlarla ilgili tespitler yapılmış, tahliller yapılıyor. Sebep ne olursa olsun, şu an için 'sebep akaryakıttır' diyecek donelere sahip değiliz ama bu ihtimal karşısında da araştırma sürüyor. Araçta imalatından kaynaklı teknik bir sorun var mıdır? Bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Üretici firmanın teknik elamanları da sabah erkenden İstanbul'dan yola çıktılar. Dolayısıyla her türlü ihtimal, hiçbir sual kalmayacak şekilde netleşinceye kadar değerlendirilecektir'' diye konuştu. Gazetecilerin hükümlü ve tutukluların yangın sırasında araçta ellerinin yanı sıra ayaklarının da bağlı olduğu yönünde iddialar olduğunu ifade etmeleri üzerine de Bakan Ergin, ''Biz de o tür bir bilgi yok. Bendeki bilgi ellerinin bağlı ama kabin içinde hareketli oldukları yönünde. Nihayetinde tüm bu bilgiler inceleme ve soruşturma sonrasında netleşecek'' dedi. Bakan Sadullah Ergin, başka bir soru üzerine de şunları söyledi: ''Güvenlik personelinin olduğu bölümün kapısı açılarak jandarmalarımız oradan çıkarılıyor. Ancak bu ring araçları özel imalattır. 2 bölümden oluşur. Birinci bölümde güvenlik güçlerini taşıma koltuklarımız vardır, içerde ayrıca hükümlü ve tutukluların bulunduğu kabinler vardır. Bu araçta 3 ayrı kabin söz konusu. Hükümlü ve tutukluların bulunduğu kabinleri kapısı ayrıca kapalıdır. Böyle olması zaten mevzuat gereğidir. Sabah saat 05.30 sıralarında hadise cereyan ediyor. Soruşturma sonucunda olayın oluş biçimi de ortaya çıkacaktır.''