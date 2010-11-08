-ERGİN: HALKIN TALEBİ YENİ ANAYASA TBMM (A.A) - 08.11.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Anayasa değişikliklerinin, hukuk devleti anlayışının yerleştirilmesi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu, bununla birlikte eksiksiz demokrasi doğrultusunda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını belirterek, ''12 Eylülde yapılan referandumun doğurduğu en önemli sonuçlardan biri yeni anayasa talebidir'' dedi. Ergin, bakanlık bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonuna sunarken, toplumsal düzenin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesinin, tarafsız, hızlı ve etkili işleyen bir yargı mekanizmasının varlığını zorunlu kıldığını vurguladı. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan hukuk reformu ile o dönemin çağdaş hukuk normlarının yakalandığını, ancak adalet sistemini daha da ileriye taşımayı tarihsel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Ergin, gelişen toplumsal yapı ve ihtiyaçlar ile dünya genelinde her alanda hissedilen ilerlemenin değişimi zorunlu hale getirdiğini ifade etti. Ergin, hükümetleri döneminde adalet hizmetlerine yönelik olarak, TBMM'nin de desteğiyle önemli işler yapıldığını belirterek, ''2002 yılından bu yana yaptığımız çalışmalarla adalet hizmetlerinin sorunlarının çözümünde önemli bir mesafe kat ettiğimiz inkar edilemez'' dedi. Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesinin, en önemli amaçlarından biri olduğunu bildiren Ergin, tüm mevzuat değişikliklerinde bu hususun esas alındığını dile getirdi. Ergin, HSYK ve Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırıldığını, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkanı getirildiğini, Adalet Bakanının Cumhuriyet savcılarına talimat verme yetkisinin kaldırıldığını, yargı mensuplarının asılsız ihbar ve şikayetlerle rahatsız edilmelerini önleyecek düzenlemeler yapıldığını, yargı mensupları hakkındaki teftiş raporlarının şeffaf hale getirildiğini ve yargı mensuplarının terfi sürelerinin kısaltıldığını anlattı. Ergin, şöyle devam etti: ''Evrensel hukuk ilkeleri ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri, hukuk devleti anlayışının yerleştirilmesi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bununla birlikte eksiksiz demokrasi doğrultusunda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını belirtmek isterim. Bize göre 12 Eylülde yapılan referandumun doğurduğu en önemli sonuçlarından biri de yeni Anayasa talebidir. Türkiye'nin daha demokratik ve özgürlüklerine daha çok önem veren yeni bir anayasaya ihtiyacı bulunduğu konusundaki toplumsal mutabakat ve artan talep bu ihtiyacın aciliyetini göstermektedir.'' Adaletin zamanında ve etkili bir şekilde tesisi, mahkemelerin görevlerini gerektiği gibi yapabilmesinin hakim ve Cumhuriyet savcısı ile adliye personelinin yeterli sayıda olmasına bağlı olduğunu vurgulayan Ergin, son 8 yılda hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısında geçmiş yıllara oranla önemli artışlar gerçekleştirilmesine rağmen, adalet hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sunumunu sağlamak için arzuladıkları seviyelere henüz ulaşamadığını söyledi. Ergin, Avrupa ülkelerinde bir hakimin baktığı dosya sayısının ortalama 200, Türkiye'de ise bu rakamın 1078 olduğuna işaret etti. -''STRATEJİK PLAN''- Bakan Ergin'in değindiği diğer konular ise özetle şöyle: ''-2002 yılına kadar adliyelerde hizmetler daktilolarla yerine getirilmekteydi. Yaptığımız çalışmalarla bugün için adliyeler bilgisayarlarla donatılmıştır. -Adalet hizmetleri son derece olumsuz şartlarda yerine getirilmekteydi. Bunun ortadan kalkması için 2002 yılında adeta seferberlik ilan edilmiştir. 2002 yılından bu yana Cumhuriyet tarihinde yapılanın 4 katından fazla adalet sarayı yapılmıştır. -Adli Tıp Kurumumuz, yaptığımız çalışmalar neticesinde gerek fiziki gerekse insan kaynağı açısından çağdaş standartlara erişme noktasında mesafe kaydetmiştir. -2010-2014 dönemini kapsayan Adalet Bakanlığı Stratejik Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Adalet teşkilatı tarihimizde bir ilk olan bu çalışma, geleceğe ışık tutacak bir referans belge niteliğindedir. -4 Kasım 2010 tarihi itibarıyla cezaevlerinde 120 bin 916 hükümlü ve tutuklu var. Uluslararası normlara uymayan, fiziki şartları ve kapasiteleri itibarıyla eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapılabildiği ya da hiç yapılamadığı küçük ilçe ceza infaz kurumlarının kapatılarak, modern ceza infaz kurumlarının yapımı zorunluluk taşımaktadır. Bu kapsamda son 8 yılda 191 ceza infaz kurumu kapatılmıştır.''