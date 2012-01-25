-Ergin, Çek Kanunu Tasarısı'nı anlattı TBMM (A.A) - 25.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yeni Çek Kanunu ile borçlunun, devlete para cezası ödemek zorunda olmayacağından, alacaklının alacağına kavuşması ihtimali artacağını söyledi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in AK Parti TBMM Grubunda basına kapalı yapılan toplantıda, Çek Kanunu Tasarısı ile ilgili verdiği bilgi, milletvekillerinin elektronik posta adreslerine de gönderildi. Buna göre Ergin, toplantıda ilk olarak mevcut düzenleme ve yeni getirilen tasarı ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye Bankalar Birliği nezdinde Risk Merkezi kurulduğunu anımsatan Ergin, 2009 değişikliği sırasında adli yaptırımın kaldırılmamasının nedeninin Risk Merkezinin kurulmamasından kaynaklandığını söyledi. ''Bankaların sorumluluk miktarının arttırılması önerisine'' bankaların; ''kendilerinin her bir çek yaprağı için sorumlu tutulacakları miktar kadar çek hesabı açmak isteyen kişiden teminat isteyeceklerini, dolayısıyla bu anlamda kendilerinin bir kaybı olmayacağını ve bunun yanında çek hesabı açma ve çek defteri verme yönünden çok istekli davranmayacaklarını ilettiklerini'' aktaran Ergin, ''Dolayısıyla bu yönde atılacak adımlar, piyasadaki çek miktarını ve çek kullanımını etkileyecektir'' dedi. Ergin, Adalet Komisyonunda yapılan değişiklikle sorumluluk miktarının bin TL'ye yükseltildiğini anımsattı. -Tasarının Sağlayacağı Faydalar- Borçlunun, devlete para cezası ödemek zorunda olmayacağından, alacaklının alacağına kavuşması ihtimali artacağını belirten Ergin, ''Yaptırımların orantılı olması'' ve ''ceza hukukunun son çare olması'' ilkelerine uyum sağlanacağını söyledi. Karşılıksız çek keşide etme suçunun uygulamada şekli bir suç olarak görülmesi ve bu suçun esasen kasten işlenebilecek bir suç olmasına rağmen kişinin kastının aranmamasından kaynaklanan olumsuzlukları giderileceğini dile getiren Ergin, şunları kaydetti: ''Mevcut Kanuna göre verilen adli para cezalarının ödenememesi durumunda, cezanın infaz aşamasında hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin eleştiriler karşılanmış olacaktır. Uyuşmazlık konusu ceza adalet sistemi dışına çıkarılmış olacağından, karşılıksız çek keşide etme eyleminin mahkemelere ve Yargıtay'a getirdiği iş yükü ortadan kalkacaktır (Yıllık yaklaşık 500.000 dosya). Savcıların da iş yükü, bu işlere ayırdıkları zaman dilimi yönünden önemli oranda azalacaktır.'' -Destekleyenler- Ergin, AK Parti milletvekillerine, CHP milletvekilleri Sinan Aygün ve Ali Rıza Öztürk'ün adli yaptırımın kalkması yönünde kanun teklifi verdiklerini, CHP'nin, Adalet Komisyonundaki görüşmelerde adli yaptırımın kalkmasına muhalefette bulunmadığını, MHP'nin ''alacaklıların haklarının korunması ''yönünde düzenleme talebinde bulunduğunu ancak tasarıya muhalefet şerhi yazmadığını ifade etti. Ergin, TOBB'un ''Risk Merkezinin hayata geçmesi şartıyla'' tasarıyı uygun bulduğunu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in de adli yaptırımın kaldırılması gerektiğini açıkladıklarını aktardı.