T24 LogoT24 Logo
Spor

Ergin Ataman: Ülker Arena'da can güvenliğim yok

Galatasaray Liv Hospital antrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Ülker maçı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Saha içinde bize ana avrat küfür edildiği bir ortam istemiyoruz' diye konuştu

17 Haziran 2014 03:31

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu ile aralarındaki gerginlik yaşayan Ergin Ataman, Galatasaray Liv Hospital'ın Fenerbahçe Ülker'i 85-77 yendiği maçtan sonra ilginç açıklamalar yaptı.

Ataman'ın açıklamaları şöyle: "İlk ve son periyotlarda çok iyi basketbol oynadık. Özellikle son periyottaki takımın kazanma isteği, arzusu, savunmadaki coşku, hücumdaki akıllı oyunlar bize net bir şekilde maçı kazandırdı. Takımı kutluyorum.

Fazla da konuşmak istemiyorum. Yorgunum. Üç haftadır üzerime oynanıyor. Konuşmak istemiyorum. Bundan sonra kulüp yöneticilerimiz takip edecekler durumu.

Basketbol antrenörü olarak oyuncularımla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Çok yıpratıldım. Ülker Arena'da can güvenliğim yok. Can güvenliğimin olmadığı yerde işimi yapmak istemiyorum. Oyuncularım da aynı fikirde. Biz spor yapmak istiyoruz. Basketbol oynamak istiyoruz. Saha içinde bize ana avrat küfür edildiği bir ortam istemiyoruz."

 

"Eğer bana yapılanlar Obradovic'e yapılsaydı Avrupa ayağa kalkardı. Ama biz Türküz, biz birbirimizi baltalamak için varız. Söyleceklerim bu kadar. Oyuncularımla ve yarattığımız bu tabloyla gurur duyuyorum. Gerek Beko Basketbol Ligi'nde gerekse Euroleague'de Galatasaray'ın şanına yakışır bir mücadele verdik bugüne kadar. İnşallah son maçta da o mücadeleyi verecek ortam olur. Kazanırsak kupayı alırsak kaybedersek de Fenerbahçe'nin elini sıkarız. Ama normal şartlar olmazsa, can güvenliği olmazsa bilemiyorum nasıl olacak."

ETİKETLER

ergin atamangalatasarayfenerbahçe ülker

İlgili Haberler

G.Saray koçu: F.Bahçeli Mahmut Uslu pantolonunu gösterdi, 'seni si....m' dedi

G.Saray Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynanan 5. play-off maçında Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'nun kendisine nasıl küfrettiğini anlattı

Potada şampiyon son maçta belli olacak

Beko Basketbol Ligi play-off final serisi 6. maçında, Galatasaray Liv Hospital, Fenerbahçe Ülker'i 85-77 yenerek seriyi 3-3'e getirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24