Ergin Ataman: Ülker Arena'da can güvenliğim yok

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu ile aralarındaki gerginlik yaşayan Ergin Ataman, Galatasaray Liv Hospital'ın Fenerbahçe Ülker'i 85-77 yendiği maçtan sonra ilginç açıklamalar yaptı.



Ataman'ın açıklamaları şöyle: "İlk ve son periyotlarda çok iyi basketbol oynadık. Özellikle son periyottaki takımın kazanma isteği, arzusu, savunmadaki coşku, hücumdaki akıllı oyunlar bize net bir şekilde maçı kazandırdı. Takımı kutluyorum.

Fazla da konuşmak istemiyorum. Yorgunum. Üç haftadır üzerime oynanıyor. Konuşmak istemiyorum. Bundan sonra kulüp yöneticilerimiz takip edecekler durumu.

Basketbol antrenörü olarak oyuncularımla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Çok yıpratıldım. Ülker Arena'da can güvenliğim yok. Can güvenliğimin olmadığı yerde işimi yapmak istemiyorum. Oyuncularım da aynı fikirde. Biz spor yapmak istiyoruz. Basketbol oynamak istiyoruz. Saha içinde bize ana avrat küfür edildiği bir ortam istemiyoruz."

"Eğer bana yapılanlar Obradovic'e yapılsaydı Avrupa ayağa kalkardı. Ama biz Türküz, biz birbirimizi baltalamak için varız. Söyleceklerim bu kadar. Oyuncularımla ve yarattığımız bu tabloyla gurur duyuyorum. Gerek Beko Basketbol Ligi'nde gerekse Euroleague'de Galatasaray'ın şanına yakışır bir mücadele verdik bugüne kadar. İnşallah son maçta da o mücadeleyi verecek ortam olur. Kazanırsak kupayı alırsak kaybedersek de Fenerbahçe'nin elini sıkarız. Ama normal şartlar olmazsa, can güvenliği olmazsa bilemiyorum nasıl olacak."