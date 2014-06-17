Potada şampiyon son maçta belli olacak

Abdi İpekçi Spor Salonunda Galatasaray'ın cezası nedeniyle kadın ve çocukların taraftar olarak katıldığı karşılaşmada Ergin Ataman'ın öğrencileri kritik mücadeleyi kazanarak seriyi son maça taşıdı. Şampiyon 19 Haziran Perşembe günü Ülker Sports Arena'da oynanacak, son maçta belli olacak.

Ntvspor'da yer alan haber şöyle:

Beko Basketbol Ligi play-off final serisinin 6. maçında Galatasaray Liv Hospital evi Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Fenerbahçe Ülker’i ağırladı.

Galatasaray Liv Hospital, Erceg ve Arroyo’nun önderliğinde Fenerbahçe Ülker’i 85-77 mağlup ederek seriye 3-3 eşitlik getirdi. Beko Basketbol Ligi’nde şampiyonu belirleyecek 7. ve son maç 19 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de Fenerbahçe Ülker Arena’da oynanacak.

Sarı kırmızılıların cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarların izlediği karşılaşmaya Galatasaray Liv Hospital hızlı başladı. Arroyo ve Markosvili ikilisi ile kolay sayılar bulan ev sahibi takım 7-2 öne geçti. Skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe Ülker karşısında arayı açmaya devam eden sarı kırmızılılar farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği de 24-13 önde kapattı.

İkinci çeyreğe savunmada daha etkili başlayan Fenerbahçe Ülker, skoru 24-19’a getirerek farkı 5 sayıya indirdi. Ancak 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle rakibine cevap veren sarı kırmızılılar yeniden 9 sayılık avantaj yakaladı. Bjelica’nın 3 sayılık basketleriyle farkı eriten sarı lacivertliler, skoru 32-31’e getirerek farkı 1 sayıya indirdi. Fakat Fenerbahçe Ülker’in öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray Liv Hospital soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

İkinci yarıya iki takım da hücumda etkili başlayamadı. Fenerbahçe Ülker, Kleiza’nın 3 sayılık basketiyle 45-44 öne geçti. Cenk Akyol’un basketiyle yeniden öne geçmeyi başaran Galatasaray Liv Hospital, çeyreğin son 2 dakikasına 57-56 önde girdi. Kalan sürede Preldzic’in basketleriyle üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Ülker son çeyreğe 60-58 önde başladı.

Galatasaray Liv Hospital son çeyreğe 8-0’lık seriyle başladı ve 66-60 öne geçerek 6 sayılık avantaj yakaldı. Fenerbahçe Ülker savunmasını aşmakta zorlanmayan sarı kırmızılılar bitime 7 dakika kala farkı 9 sayıya çıkardı: 71-62. Arayı açmaya devam eden sarı kırmızılılar, son 4 dakikaya girilirken skoru 74-62 yaparak farkı çift hanelere taşıdı. Fenerbahçe Ülker skoru 77-73'e getirerek farkı 4 sayıya kadar indirmesine rağmen üstünlüğünü koruyan sarı kırmızılılar sahadan 85-77 galip ayrıldı.

Galatasaray Liv Hospital'da Erceg 19 sayı, 5 ribaund, 2 asistle, Carlos Arroyo da 19 sayı, 9 asist ve 2 ribaundla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bonsu 16 sayı, 8 ribaund, Cenk Akyol da 12 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı. Fenerbahçe Ülker'de Emir Preldzic 19 sayı, 5 ribaund, Bogdanovic 15 sayı, Bjelica ve Zoric ise 11'er sayıyla salondan ayrıldı.

Galatasaray Liv Hospital: 85 - Fenerbahçe Ülker: 77

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Rüştü Nuran, Ahmet Ersan Ergüler

Galatasaray Liv Hospital: Arroyo 19, Sinan Güler 7, Markoishvili 7, Erceg 19, Furkan Aldemir 4, Göksenin Köksal, Cenk Akyol 12, Ersin Dağlı, Hairston, Mehsah-Bonsu 16, Engin Atsür 1

Fenerbahçe Ülker: McCalebb 9, Preldzic 19, Bogdanovic 15, Kleiza 2, Oğuz Savaş 6, Melih Mahmutoğlu, Zoric 11, Ömer Onan 4, Bjelica 11

1. Periyot: 24-13

Devre: 40-38

3. Periyot: 58-60

5 faulle çıkan: 39.25 Ömer Onan (Fenerbahçe Ülker)

Kadın ve çocuk taraftarlar izledi

Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde Galatasaray Liv Hospital ile Fenerbahçe Ülker arasındaki 6. maçı, sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle sadece 14 yaş ve altı çocuklar ile yanlarındaki kadınlar tribünden izledi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan serinin 4. maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği 2 maçlık seyircisiz oynama cezasının ardından, bu maçta tribünlerde çocuk ve kadın taraftarlar yer aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Fenerbahçeli yöneticiler, 104 numaralı blokta

Maçta, Fenerbahçe Kulübünü, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Özokur, Yalçın Haker ve Serdar Erkan temsil etti.

Sarı-lacivertli yöneticilere, play-off final serisinde bundan önceki iki maçta olduğu gibi yine protokol tribününün yanındaki 104 numaralı blokta yer verildi.

Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki 4. müsabakada aldığı teknik fauller nedeniyle Ülker Sports Arena'da yapılan 5. maçı tribünden izlemek zorunda kalan Obradovic, cezasını tamamlamasının ardından serinin 6. maçına takımının başında çıktı.

Fani aysal maçı tribünde taraftarlarla izledi

Kulüp başkanı Ünal Aysal'ın eşi Fani Aysal, karşılaşmayı tribünde kadın ve çocuk taraftarlarla beraber izleyerek tezahürat yaptı.

Aysal'ın eşinin maç öncesi protokol tribününün karşısındaki bölümdeki 114 numaralı bloğa gelmesi tribünleri de hareketlendirdi. Sarı-kırmızılı atkı sallayıp taraftarların coşkusuna ortak olan Fani Aysal, derbide takıma tribünden destek verdi.

Geniş güvenlik önlemleri

Karşılaşma dolayısıyla, emniyet güçleri salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun bahçesinde TOMA'lar ve çok sayıda çevik kuvvet personeli bekletildi.

Maça basın mensuplarının ilgisi büyük oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneğine 110 basın mensubu akreditasyon yaptırırken, gazeteciler yer sorunuyla karşılaşmamak için maçın başlamasından saatler önce salona geldi.