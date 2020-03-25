Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: Salgın sürecini beklemeden liglerin sonlandırılması doğru olmaz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin beklenmeden tescil edilmesine ilişkin "Avrupa'nın büyük ligleri arasında en geç tatil edilen Türkiye Basketbol Ligi sonlandırılan ilk lig olmasın" dedi.



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dün Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) 16 kulüp ile yaptığı telekonferansın ardından ortaya atılan 'Sürecin beklenmeden liglerin sonlandırılması' düşüncesinin doğru olmadığını vurguladı.



Ataman, lig ile ilgili kararı vermeden önce diğer liglerin vereceği kararlara bakılması gerektiğini ve acele edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ataman, şöyle devam etti:

"Rasyonel bir karar alınmalı"

“Sürecin beklenmeden liglerin sonlandırılması” düşüncesinin de hepimizi etkileyen bir ruh halinde, yoğun duyguların etkisinde alınmış bir karar olarak görüyorum. Her zaman övündüğümüz Avrupa’nın en değerli basketbol liglerinden biri olmamız nedeniyle, duygulardan uzak ve rasyonel bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum."

"Türkiye ligi, sonlandırılan ilk lig olmasın"

"İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Avrupa'nın büyük ligleri arasında en geç tatil edilen Basketbol Süper Ligi'nin, yine diğer büyük ligler arasında sonlandırılan ilk lig olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence, NBA, Euroleague, İspanya, İtalya ve Rusya Ligleri gibi büyük basketbol organizasyonlarındakine benzer şekilde sürecin takip edilmesi, salgın riski bittiğinde, tüm tedbirler alınarak, ligin gerekirse yaz aylarında devam ettirilip sportif olarak tescil edilmesidir."

"Uygun koşullar oluştuğunda lig oynatılıp tescil edilmelidir"

"Bunu da, liglerin bugün tescil edilmesi durumunda şampiyon ilan edilecek, hem lig hem Euroleague'de lider konumda bulunan bir kulübün antrenörü sıfatıyla söylediğimin altını çizmek isterim.



Basketbol endüstrisinin tüm paydaşlarının ve sektörde çalışanların haklarının korunması için acilen tedbir alınmalı, süreç dikkatle gözlenmeli ve uygun koşullar oluştuğunda lig oynatılıp tescil edilmelidir."

Ataman, Sağlık Bakanlığı'nın 'evde kal' uyarılarına uyulmasını gerektiğini belirterek, her şeyin normale dönmesini beklediklerini belirtti.

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