Ergenlik sorunlarına ışık tutulacak

İSTANBUL, (DHA)- ERGENLİK dönemi sorunları ve çözüm önerileri konusunda gençlere destek olmayı amaçlayan ‘Ben Ergenim’ projesinin sonuçları Maltepe Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen 1. Uluslarası Ergenlik Kongresi’nde ele alınacak.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) tarafından 2013’te hayata geçirilen ‘Ben Ergenim’ projesi, 8 ilden 9 bin 170 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Seçilen okullardan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı projede, katılımcıların sosyodemografik bilgilerinin yanı sıra şiddet eğilimleri ve umutsuzluk düzeyleri ölçümlendi. Çalışma sonucunda gençlerin şiddet eğiliminin azaldığı, geleceğe yönelik umudunun ise arttığı gözlemlendi.

Proje sonuçları yarın Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenecek 1. Uluslararası Ergen Kongresi’nde masaya yatırılacak. Kongrede, ergenlerin duygu ve beklentileri, şiddet eğilimi, ailelerin yaklaşım ve çözümleri üzerine çeşitli konular ele alınacak. TOÇEV Başkanı Ebru Uygun ve Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in açılışını gerçekleştireceği kongreye, Prof. Dr. Nermin Çelen, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Prof. Dr. Daniel Rijo, Prof. Dr. Figen Çok, Yrd. Doç. Dr. Yudum Akyıl ve Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu konuşmacı olarak katılacak.

“KONGRENİN GELENEKSELLEŞMESİNİ AMAÇLIYORUZ”

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, ekip olarak faydalı olduğuna inandıkları bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’de eğitimle ilgili önemli projelere imza attığımız 22 yılı geride bıraktık. En temel hedefimiz ergenlerin birbirleriyle ve yetişkinlerle ilişkilerini etkin şekilde yönetebilmeleri. Kongrenin gelenekselleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Gençler ilerideki liderler olacak. Bu yüzden onların ihtiyacını şimdiden karşılamak geleceği etkileyecek. Eğer şimdi ergenleri doğru yönde desteklemezsek ileride çok önemli sorunlarla karşılaşabiliriz” dedi.

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