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Sağlık

Ergenlik çağındaki erkekler neden sakarlaşır?

Yapılan araştırmalarda boyun birden uzaması, vücudun yürümek gibi motor becerilerini kontrol etmesini engelliyor

22 Mayıs 2016 23:55

Ergenlik çağındaki erkek çocukların boylarının birden uzamasıyla beynin başa çıkamaması nedeniyle bir dönem sakar davrandıklarını tespit edildi.

İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, ergen erkeklerin beyin yeni duruma uyum sağlayana sakarca yürüdükleri sonucuna varıldı.

Daha yavaş büyüyen ergenlerinse daha koordineli haraket ettikleri belirtildi.

Araştırmayı yapan ekibin şefi Dr. Maria Cristina boyun birden uzamasının, vücudun yürümek gibi motor becerileri kontrol etme yetisini etkilediğini söyledi.

Cristina "Büyüme birden olduğunda vücudun kendisini yeniden düzenlemeye ihtiyacı oluyor. Bu süreçte ergenler garip bir şekilde yürüyebiliyor. Yavaş büyüyen ergenlerse değişikliklere daha iyi uyum sağlıyor ve normal bir şekilde yürüyebiliyorlar" dedi.

Araştırmacılar 15 yaşındaki 88 erkek çocuk üzerinde çalıştı.

Uzmanlar üç ay süren çalışma boyunca üç santim uzayan gençleri bir grupta, bir santimetre ya da daha az uzayanları ise bir başka grupta topladı.

Daha sonra denge, düzgün bir şekilde yürüme ve adım aralıklarının düzenli olup olmadığı değerlendirildi.

Denek çocuklar uzun bir koridorda kalça ve bacaklarına takılı alıcılarla ileri geri yürütüldü ve yürüyüşleri sırasında akıllarından hesap yapmaları istendi.

Biomedikal Mühendislik adlı internet üzerinde yayın yapan bilim dergisinde yayımlanan araştırmada boyları birden uzamayan çocukların, diğer gruba göre daha dengeli ve düzgün yürüdüğü saptandı.

 

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