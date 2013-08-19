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Ergenekon'un gizli tanığı kayıplara karıştı

Ergenekon davasında sanık olarak yargılandığı sırada 'gizli tanık'lık yapan ve yargılama sonucunda beraat eden Osman Yıldırım'ın tahliyesinin ardından ortadan kaybolduğu ortaya çıktı

19 Ağustos 2013 15:02

Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesinin bombalanması suçlarından yargılandığı sırada 'gizli tanık'lık yapan ve yargılama sonunda beraat eden Osman Yıldırım, tahliye olmasının ardından ortadan kayboldu. Yıldırım'ın eşinin de mahkeme kararından birkaç ay önce, yıllardır oturdukları evi boşalttığı ortaya çıktı.

Ergenekon davası kapsamında, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesinin bombalanması suçlarından yargı önüne çıkarılan, sonrasında da beraat eden Osman Yıldırım'ın tanık koruma programına alındığı iddia edildi. Yıldırım'ın ailesinin ise karardan aylar önce 21 yıldır oturdukları evden taşındıkları belirlendi.

 

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Vatan gazetesinden Burak Bilge, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ’nin Ergenekon davasına ilişkin kararları arasında en çok tartışılanlardan biriyle beraat ettirilerek tahliye edilen, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetelerinin bombalanması eylemlerinin zanlısı Osman Yıldırım’ın izini sürdü.

Ergenekon savcılarının “Osmanım” diye hitap ettiği Yıldırım’ın gizli tanık olması gerekçesiyle 5726 sayılı ‘Tanık Koruma Kanunu’ndan faydalandırıldığı ve davanın sonuçlanmasından aylar önce ailesinin 21 yıldır yaşadığı evlerinden taşındığı ve kimseye nereye gideceğini söylemediği öğrenildi.

Yıldırım’ın aynı apartmanda oturan kayınpederi Ruknettin Çelik’le de konuşan Burak Bilge, Yıldırım’ın kayınpederinin şu sözlerini aktardı: “Kızım Şerefnaz yanıma gelip elimi öptü ve bana ‘Baba biz gidiyoruz, sakın sorma nereye gidiyorsunuz diye. Nereye gittiğimizi sana söyleyemem. Hakkını helal et’ dedi. Elimi öptü ve arabaya binip gittiler.”

Burak Bilge'nin Vatan gazetesinde yayımlanan haberine şu linkten ulaşabilirsiniz;

http://haber.gazetevatan.com/osman-yildirim-yeni-hayatina-hizli-basladi/562633/1/gundem

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