Ergenekon hâkimleri kararı savundu: Vicdanen çok rahatız, karar isabetli

Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hâkimlerinden Mehmet Fatih Uslu, verilen kararlar için “Kişilerin durumlarını hassas terazide tartar gibi inceleyerek değerlendirdik” diye konuştu. Heyetin diğer üyesi Ercan Fırat da, “Verdiğimiz kararda vicdanen çok rahatız” dedi.

Ergenekon davasının ilk safhası 5 Ağustos’ta açıklanan kararla tamamlandı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un yanı sıra çok sayıda eski ve muvazzaf TSK mensubunun, akademisyen ve gazetecinin ağır cezalara çarptırılması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “İlker Başbuğ’a üzülüyorum” derken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, “Genelkurmay Başkanına terör örgütü lideri diyeni tarih affetmez” şeklindeki kanaatinde sapma olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Karara imza atan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakimleri ilk kez Milliyet gazetesinden Esra Alus’a konuştu.

Hâkim Mehmet Fatih Uslu, “Çok yoğun bir sürecin ardından köyümde dinleniyorum. Kafamı rahatlatmak için fazlaca haber okuyup televizyon izlemiyorum. Ancak eleştirilerden haberdarım. Herkes düşüncesinde şiddet içermediği sürece özgürdür. Ergenekon davasıyla ilgili konuşanların dediklerine bakınca da maalesef kimsenin dosyanın içeriğini bilmediğini görüyorum. Bizi eleştirenler için, ‘Keşke gerekçeli kararımızı bekleseler’ diyorum. Bakın, 45 gün boyunca sabah 08.00’dan akşam 21.00’a kadar iddiaları değerlendirdik. Bu kadar tartışılan bir davayla ilgili olarak karar vermek tabi ki zordu. Kişilerin durumlarını hassas terazide tartar gibi, tek tek inceleyerek değerlendirdik. Evet, eleştiriliyoruz ancak daha gerekçeli kararımızı yazacağız, tarafsızlığımızı yitirmemek için kimsenin ne dediğine bakmayacağız” dedi.

‘İsabetli bir karar verdik’

Mahkeme heyetinin diğer üyesi Hâkim Ercan Fırat da, “Şu an bayram iznindeyim. Heyet halinde çalıştık ve yoğun bir süreçten geçtik. Hukukçu olmayan ya da her hukukçunun da anlayamayacağı hususlar olabilir. O anlamda tabi gerekçeli kararı beklemekte fayda var. Gerekçeli kararla her şey daha da açığa kavuşacak ve anlaşılır olacak. Hukuku bilmeyenlerin ya da teknik yönlerini anlayamayanların kafalarındaki münferit hususlar gerekçeli kararı okuduktan giderilecek. Her türlü yorumlara karşı tabi ki saygılıyız. Herkes aynı şeyi düşünemeye bilir. Kanaati aynı olmayabilir. Dosyayı hakikaten tanımayan büyük bir kesim var. Hukukçu camiasında da var. Verdiğimiz karar noktasında vicdanen çok rahatız. İsabetli ve çok hukuki, yerinde bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Çok yoğun bir tempo geçirdik, adeta maratondu. Özellikle son hüküm hazırlık aşamasını çok yoğun geçirdik. Terazinin en ince ayarını tutturmak için yoğun hararetli bir müzakere dönemi geçirdik. Yedek hakimler olarak gerekçeye dönük olarak çalıştık” diye konuştu.