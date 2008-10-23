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Politika

Ergenekon zanlıları adliyede

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Ertaç G. ve koruması olduğu öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.

23 Ekim 2008 03:00

"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Ertaç G. ve koruması olduğu öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şişli Nişantaşı'ndaki evinde önceki gün yapılan aramanın ardından gözaltına alınan ve aynı zamanda avukatlık yapan Ertaç G. ile Kars'ta yakalanarak getirilen H.K'nin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Ertaç G. ile emekli olduktan sonra özel olarak korumalığını yaptığı ileri sürülen H.K, soruşturmayı yürüten savcılığın bulunduğu Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Elleri kelepçesiz olduğu gözlenen şüpheliler, savcılık katına çıkartıldı. 

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