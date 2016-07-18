Ergenekon savcısı Osman Şanal tutuklandı

Cuntacı askerlerin düzenlediği başarısız darbe girişiminin ardından Düzce'de, 'Anayasal düzeni cebren ilgaya teşebbüs etmek' suçlamasıyla başlatılan 'Fethullahçı Terör Örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 yargı mensubundan, aralarında Ergenekon savcısı Osman Şanal'ın da bulunduğu 4'ü tutuklandı. Şanal "Bana bu muameleyi reva görenleri milletime havale ediyorum" dedi

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, darbe girişiminin ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 savcı, 6 hakim dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan savcılar Osman Şanal, Osman Teke, Atilla Aslan ve Hakim Mukadder Küçükkaya, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

"Bana bu muameleyi reva görenleri milletime havale ediyorum"

Gece boyunca devam eden yargılama sonunda, Ergenekon soruşturması kapsamında dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, CHP Milletvekili İlhan Cihaner'i tutuklatan Ergenekon savcısı Osman Şanal ile birlikte toplam 4 yargı mensubu tutuklandı. Osman Şanal, adliyeye kelepçeli olarak çıkarılırken, "Ben Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal. Bana bu muameleyi reva görenleri milletime havale ediyorum. Bu müdür beyin talimatıymış. Kendisinden şikayetçi olacağım" diyerek tepki gösterdi.