'Ergenekon en büyük hukuki hesaplaşmanın adı'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Ankara milletvekili Yalçın Akdoğan, Ergenekon davasında alınan kararların “bundan sonrası için anlamlı bir mesaj” olacağını ve CHP'nin rahatsızlık duymasının “doğal” olduğunu öne sürdü.

Akdoğan, Ergenekon davasında alınan kararları Star gazetesindeki köşe yazısında değerlendirdi.

Kararların bundan sonrası için anlamlı bir mesaj olacağını söylen Akdoğan, "Bu millet, darbelerden de, farklı türdeki müdahale girişimlerinden de bıktı, usandı" değerlendirmesini yaptı.

Akdoğan, “Ergenekon davası, Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasının adıdır” diyerek başladığı yazısında, “Şu an ceza alanlarla birlikte bütün darbeciler ve darbe girişimcileri milletin vicdanında mahkum olmuştur. Bu dava sembolik açıdan 27 Mayıs’tan, 12 Mart’tan, 12 Eylül’den, 28 Şubat’tan, 27 Nisan’dan süzülüp gelen bir ruhun yargılanmasıdır. Tüm cuntacılardan, darbecilerden, ihtilalcilerden, tüm hukuksuz girişimlerden bu davayla sembolik açıdan hesap sorulmuştur” dedi.

Büyük caydırıcılık taşıyacak

Mahkemeden çıkan ceza kararlarının “bundan sonrası için büyük bir caydırıcılık taşıyacağını” söyleyen Akdoğan, “Her ceza gibi buradaki cezalar da belli kesimleri üzecek, insani bazı dramlar öne sürülecek. Ama adaletin ve hakkaniyetin tecelli etmesi, yapılan yanlışların kimsenin yanına kar kalmaması her bir ferdin en büyük beklentisidir, toplumsal vicdanın tatmini için büyük bir gerekliliktir” diye yazdı.

Akdoğan, CHP’yi de “Her darbenin önünde, arkasında, içinde veya kenarında durmakla” suçlayarak ana muhalefetin Ergenekon davası ve kararlarından rahatsızlık duymasının “doğal” olduğunu yazdı.