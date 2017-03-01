Ergenekon davasının sanıklarından Timuroğlu, kardeşini uyandırıp öldürdü!

Bir bankada çalışan Ceylan Timuroğlu, sosyal medya hesabında, "gururlu bir abi" diye bahsettiği 38 yaşındaki ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından yatağında tabancayla vurularak öldürüldü. Bu arada kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu hakkında yapılan araştırma ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Timuroğlu'nun, 2006 Mayıs ayındaki Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların sanıklarından biri olduğu anlaşıldı. Timuroğlu, Danıştay saldırısının Ergenekon ana davasıyla birleştirilmesi nedeniyle Ergenekon sanığı olarak yargılanıyor.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Sultanbeyli’de özel bir bankada çalışan ve ailesiyle birlikte kalan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Ataşehir Feratpaşa Mahallesi’ndeki evine gelen ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından tabancayla öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre önceki gece anne babası ile kardeşinin kaldığı eve gelen Timuroğlu, kız kardeşi Ceylan’ın yattığı odaya yöneldi.

İddiaya göre odasının kapısının açılmasıyla birlikte uyanan Ceylan’a ağabeyi, "Sen ne haltlar karıştırıyorsun" diye bağırdı. Timuroğlu, ardından belinden çıkardığı tabancayla kız kardeşine ateş etti. Başından vurulan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya şahit olan anne babası ise cinayete engel olamadı.

"Engellemeye çalıştım ama durduramadım"

Ceylan Timuroğlu’nun bir süredir bir kişiyle arkadaşlık yaptığı ve birlikte sinemaya gittiği, bunu öğrenen abisinin cinayeti işlediği öne sürüldü. Kızı gözleri önünde oğlu tarafından öldürülen baba Adem Timuroğlu’nun polise verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Kapıyı açtığımız sırada bir anda Ceylan’ın odasına yöneldi. ‘Sen ne haltlar karıştırıyorsun’ diye bağırdığını duyduk. Silahını çıkarıp ateş etti. Engellemeye çalıştım ama durduramadım."

Olay yerinde hayatını kaybeden bankacı Ceylan’ın cenazesi ise ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

"Gururlu bir abinin kardeşi" mesajı

2’si kız 5 çocukları olan Timuroğlu Ailesi olayla ilgili konuşmazken, genç kızın öldürülmesi çalışma arkadaşlarını ve komşularını şoka uğrattı. Ceylan’ın arkadaşları, olaya inanamadıklarını söylerken, “Bir erkek arkadaşı olduğunu biliyorduk. Ağabeyinden de hep iyi bahsederdi” dedi. Sosyal medyada Ceylan’la ilgili başsağlığı mesajları yazılırken, genç kızın bir süre önce ailesiyle ilgili mesajı dikkat çekti. Ağabeyi ile ilgili genç kızın, “Dünyanın en iyi ablasına sahip, can yoldaşı bir annenin kızı, gururlu bir abinin kardeşi, babasının kızı, gülmeye âşık” diye yazdığı görüldü.

İstanbul Asayiş Şube Cinayet Bürosu ile Ataşehir Asayiş Büro ekiplerinin peşine düştüğü Erhan Timuroğlu hakkında yapılan araştırma ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

Danıştay saldırısı sanıkları arasında

Timuroğlu’nun, 2006 Mayıs ayındaki Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların sanıklarından biri olduğu anlaşıldı. Mayıs 2006’daki saldırıların ardından kısa sürede yakalanan Timuroğlu’nun, 12 Mart 2014’e kadar hapis yattığı öğrenildi. Timuroğlu’nun sanık olarak mahkemede verdiği ifade ile tahliyesinden sonraki açıklamaları, kişiliğini de ortaya koymaya yetti. Danıştay saldırısının Ergenekon ana davasıyla birleştirilmesi nedeniyle Ergenekon sanığı olarak yargılanan Timuroğlu’nun, Danıştay saldırısında sanık Alparslan Arslan’la Ankara’ya giden 2 kişiden biri olduğu, Cumhuriyet gazetesine bomba atılmasıyla ilgili bölgede keşif yaptığı anlaşıldı. Ergenekon ana davasının 133’üncü duruşmasında ifade veren Timuroğlu, Cumhuriyet gazetesine bomba atmadığını sadece üçüncü bombanın atılması olayında Alparslan Arslan’la birlikte gittiğini söyledi.

"Alparslan Arslan'ı aradım"

“Neredesin” diye sormak maksadı ile Alparslan Arslan ile birkaç telefon görüşmesi yaptığını belirten Timuroğlu, Danıştay’ın ne olduğunu bilmediğini, Danıştay kelimesini tam anlamıyla söylemeyi cezaevine girdikten 6 ay sonra öğrendiğini anlattı. Erhan Timuroğlu, Ankara’ya giderken Osman Yıldırım ve Alparslan Arslan’ın kendilerine Danıştay saldırısından bahsetmediğini de belirtmişti.

"Uyuşturucu kullanırım" demişti

Cumhuriyet gazetesine bomba atılması olayından sonra camiye gidip öğle namazı kıldıklarını oradan da bara gittiğini söyleyen Erhan Timuroğlu, "Dinci değilim ama dindar bir insanım. Cuma namazlarını kaçırmamaya çalışırım. Arada bir uyuşturucu da kullanırım. Cumhuriyet gazetesine üçüncü bombanın atılması olayında bir tane azmettiricim varsa o da eyleme gönderen Osman Yıldırım" demişti.

Danıştay suikastına ilişkin iddianamede türban aleyhine davranan kişi ve kurumlara ders vermek için örgüt kurmakla suçlandığı hatırlatılan Erhan Timuroğlu, böyle bir örgütün olmadığını öne sürdü. Erhan Timuroğlu, Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım aracılığı ile Cumhuriyet gazetesine bomba atılmadan 6 ay önce tanıştığını belirtti. Erhan Timuroğlu, 2003’te tanıştığı Osman Yıldırım’ın bilgisi olmadan Alparslan Arslan ile bir dakika bile görüşmediğini ifade etti.