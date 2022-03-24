Ergenekon davasının 'gizli tanığı' Osman Yıldırım'dan İmamoğlu'na suikast mektubu: MOBESE kayıtlarının servis edilmesi gözdağıydı, size suikast yapılacak

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Ergenekon davasında sanık olarak yargılandığı sırada firarı savcı Zekeriya Öz'ün 'itirafçı' olarak kullandığı, Danıştay’ın basılarak hâkim Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürülmesinin de faillerinden olan Osman Yıldırım'ın cezaevinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yazdığı mektupta "Pimi çekilmiş serseri bir el bombası olarak, zatı alinize suikast yapacağını bildiriyorum" dediğini aktardı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre "Suikast Bildirimi" başlığını taşıyan mektupta Osman Yıldırım, önümüzdeki günlerde İmamoğlu’na bir suikast yapılacağını iddia etti.

Yıldırım mektubunda,“Kendi yaptıkları, Türkiye’nin 11 Eylül’ü olan Danıştay katliamının kayıtlarını, MOBESE kayıtlarını imha ederken, 27 Ocak 2022 tarihli yemek yeme kayıtlarınızı gösteren MOBESE kayıtlarını basın ve medyaya bile isteye servis etmeleri, zatı alinize yapılmış bir tehdittir, gözdağıdır. Ve bir sonraki aşamaları şahsınıza suikast yapacaklardır" ifadesini kullandı. Yıldırım, "İstanbul Valiliği’ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kesinlikle güvenmeyin" dedi.

Barış Terkoğlu yazısına şöyle devam etti:

"İhbar dilekçesinin sonunda Süleyman Soylu’yu işaret eden Yıldırım, şu ifadeleri kullanmış:

'Pimi çekilmiş serseri bir el bombası olarak, zatı alinize suikast yapacağını bildiriyorum.'

Sicilinde Atatürk’e hakaret olan, halihazırda Atatürkçülere kurulan en büyük kumpasta rol olan Yıldırım, ihbar mektubunu şöyle bitirmiş:

'Zatı alinize, CHP’ye, Atatürk Cumhuriyetine en derin sevgi ve saygılarımı arz ederim.'

Terkoğlu, mektubun İBB'ye teslim edilmesinin ardından, 11 Şubat’ta, İBB, Genel Sekreter Can Akın Çağlar'ın, "Gerekli emniyet tedbirlerinin alınması için gereğinin yapılması" konusunda İstanbul Valiliği’ne yazı yazıldığını belirtti.

Terkoğlu, İstanbul Valiliği'nin 21 Şubat’ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne konuyu bildirdiğini söylerken, "Valilik kaynaklarının aktardığına göre, buradan sonra bir gelişme olmamış. İBB’ye konuyu sorduğumda, onlara da herhangi bir geri dönüş olmadığını, Emniyet’ten bir bildirimde bulunulmadığını öğrendim. Kısacası bir ayı aşkın süredir, tuhaf hikâye sessizliğe gömülmüştü" dedi.

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