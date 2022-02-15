İddia: MOBESE krizi İçişleri Bakanı Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş’ın arasını açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile buluştuğu iş yemeği ile ilgili MOBESE görüntülerinin sızdırılması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı karşı karşıya getirdiği iddia edildi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, iddiaya göre görüntülerin servis edilmesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı da rahatsız etti. Yerlikaya konuya ilişkin Zafer Aktaş ile görüştü. Ancak Aktaş kendisine herhangi bir bilgi verilmeden görüntülerin alındığını aktardı. MOBESE görüntülerine her polis memurunun ulaşamayacağını belirten emniyet kaynakları, "Söz konusu görüntülere sadece şifresi olan bazı polisler ulaşabiliyor. Herkesin girip alabileceği bir görüntü değil. Görüntüleri kimin aldığının tespit edilmesi de oldukça kolay. Ancak servis edilen görüntüler Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alındı" açıklamasını yaptı.

"Aktaş'ın sorumluluğunda olan polis memurları ona sormadan görüntüleri mi sızdırdı?" sorusuna emniyet kaynakları, "Bu durum araştırma sonucu ortaya çıkar. Ancak bilinmesi gereken şey bu görüntülere Ankara'dan da ulaşılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nda da söz konusu kayıtlar mevcut" ifadelerini kullandı.

MOBESE krizi nedeniyle Bakan Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasının açıldığı belirtildi.