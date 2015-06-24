Ergenekon davasında 7 kişi yeniden hapse girebilir

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozulmasını istediği Ergenekon davasında 7 kişi için yeniden cezaevine girme riski ortaya çıktı. Kuvvayı Milliye Derneği eski Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Ali Özoğlu ve derneğin yöneticilerinden İbrahim Özcan'ın da aralarında olduğu sanıkların temyiz başvurusu için gerekli süreyi kaçırdıkları belirtildi.

Yargıtay Başsavcılığı 7 temyiz başvurusunu tanınan süre geçtiği için reddedilmesini talep etti. 7 sanıkla ilgili son kararı Yargıtay Ceza Dairesi verecek.

7 kişinin temyiz başvuruları kabul edilmezse hükümleri kesinleşeceği için cezaevine girmeleri gündeme gelecek. Milliyet'te yer alan habere göre, Özoğlu ve Özcan'ın avukatlığını üstlenen Ali Rıza Dizdar, 21 Temmuz 2014 tarihli telgrafla temyiz talebi niteliğindeki süre tutum dilekçesini gönderdiğini belirtti. Ancak belirtilen dilekçeye dava dosyasında ulaşılamadı.

Temyiz talepleri riske giren isimlerden Durmuş Ali Özoğlu iki kez ağırlaştırılmış müebbet, İbrahim Özcan 14 yıl 8 ay, Yüksel Dilsiz 3 yıl 4 ay 15 gün, İsmail Sağır 21 yıl 6 ay, Murat Uslukılıç 2 yıl 1 ay ve Siyami Yalçın 7 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Saipir Debzleridze'nin dosyası ise ana dosyadan ayrılmıştı.