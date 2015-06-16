T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon soruşturması müdürü, emekliye sevk edildi

Ergenekon Operasyonu döneminde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Mustafa Aktaş, 17 ve 25 Aralık soruşturmaları kapsamında görevden alınmıştı

16 Haziran 2015 18:31

Ergenekon Operasyonu’nu 2007 yılında düzenleyen ekibin önde gelen isimlerinden biri olan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aktaş, Emmniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından emekliye sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre; Sakarya Emniyet Müdürlüğü görevini yaparken 17 ve 25 Aralık soruşturmaları kapsamında görevinden alınan 1’nci sınıf emniyet müdürü Aktaş hakkında, Sakarya’da aralarında politikacı, belediye başkanları, gazeteciler ve işadamlarının da bulunduğu kişileri yasa dışı olarak dinledikleri iddiasıyla 8 emniyet mensubuyla birlikte Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama halen sürerken Aktaş da açığa alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında emekliliğe sevk edilen 118 müdür arasında bulunan Mustafa Aktaş ile birlikte Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 2’nci sınıf emniyet müdürü İdris Zorgör, ile 3’üncü sınıf emniyet müdürü Faruk Aktı da emekliye sevk edildi.

ETİKETLER

ergenekon operasyonumustafa aktaşemeklisoruşturmagörevden alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24