Ergenekon soruşturması müdürü, emekliye sevk edildi

Ergenekon Operasyonu’nu 2007 yılında düzenleyen ekibin önde gelen isimlerinden biri olan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aktaş, Emmniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından emekliye sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre; Sakarya Emniyet Müdürlüğü görevini yaparken 17 ve 25 Aralık soruşturmaları kapsamında görevinden alınan 1’nci sınıf emniyet müdürü Aktaş hakkında, Sakarya’da aralarında politikacı, belediye başkanları, gazeteciler ve işadamlarının da bulunduğu kişileri yasa dışı olarak dinledikleri iddiasıyla 8 emniyet mensubuyla birlikte Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama halen sürerken Aktaş da açığa alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında emekliliğe sevk edilen 118 müdür arasında bulunan Mustafa Aktaş ile birlikte Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 2’nci sınıf emniyet müdürü İdris Zorgör, ile 3’üncü sınıf emniyet müdürü Faruk Aktı da emekliye sevk edildi.