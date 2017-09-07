Ergenekon davası sanıkları hakkındaki adli kontrol kararları kaldırıldı

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrası kalan tutuksuz 211 sanığın tutuksuz yargılandığı Ergenekon davasında, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması ve duruşmanın 21 Aralık 2017 tarihine ertelenmesine karar verildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, taleplerle ilgili ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan hâkim ve savcılar ile Ergenekon davasına ilişkin iddianameleri düzenleyen savcılar hakkında yapılan soruşturma sonucunda hazırlanarak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin bir örneğinin istenmesine hükmetti.

Adli kontrol kaldırıldı

Hakkında yakalama kararı olan firari sanıklar Turhan Çömez, Emrah Gönenci ve Saipir Debzlelvidze dışında kalan tüm sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri kararlarının kaldırılmasına karar veren heyet, bazı sanıkların duruşmaya gelme zorunluluklarını da yok saydı.

Sanıklardan Sinan Aygün’ün mal varlığı üzerine konulan ipoteğin kaldırılması ve silahının iade edilmesi taleplerinin esasa ilişkin hükümle değerlendirileceğini belirten heyet, duruşmayı 21 Aralık 2017’ye erteledi.