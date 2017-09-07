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Politika

Ergenekon davası sanıkları hakkındaki adli kontrol kararları kaldırıldı

Duruşma 21 Aralık 2017 tarihine ertelendi

07 Eylül 2017 18:47

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrası kalan tutuksuz 211 sanığın tutuksuz yargılandığı Ergenekon davasında, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması ve duruşmanın 21 Aralık 2017 tarihine ertelenmesine karar verildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, taleplerle ilgili ara  karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan hâkim ve savcılar ile Ergenekon davasına ilişkin iddianameleri düzenleyen  savcılar hakkında yapılan soruşturma sonucunda hazırlanarak Bakırköy Ağır Ceza  Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin bir örneğinin istenmesine hükmetti.

Adli kontrol kaldırıldı

Hakkında yakalama kararı olan firari sanıklar Turhan Çömez, Emrah  Gönenci ve Saipir Debzlelvidze dışında kalan tüm sanıklar hakkındaki yurtdışına  çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri kararlarının kaldırılmasına karar  veren heyet, bazı sanıkların duruşmaya gelme zorunluluklarını da yok saydı.

Sanıklardan Sinan Aygün’ün mal varlığı üzerine konulan ipoteğin kaldırılması ve silahının iade edilmesi taleplerinin esasa ilişkin hükümle  değerlendirileceğini belirten heyet, duruşmayı 21 Aralık 2017’ye erteledi.

 

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