Ergene Havzası'nda çevre izni olmayan 5 fabrika kapatıldı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında, çevre izni olmadığı halde faaliyet gösteren 5 fabrika kapatıldı ve para cezası kesildi.

Tekirdağ’da bulunan Ergene Deresini kurtarma planı çerçevesinde inşa edilen arıtma tesisinin inşası devam ederken, bir yandan da Ergene Deresi koyu kahverengi tonlarında akmaya devam ediyor. Ayrıca son bir haftada yapılan denetimlerde çevre izni olmadan faaliyet gösteren 5 fabrika kapatılarak, 450 bin TL cezai işlem de uygulandı.

Tesisten çıkacak su Marmara Denizi'ne dökülecek

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arıtma tesisi Tekirdağ’ın Ergene ilçesine inşa ediliyor. Büyük oranda tamamlanan tesisten çıkacak su Avrupa’nın deşarj hattıyla Marmara Denizi’ne dökülecek. (İHA)