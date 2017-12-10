Ergani'de öğrenciler yemek için her gün 2 km yürüyor!

Diyarbakır'da Ergani Fen Lisesi'nde eğitim gören 180 öğrenci, öğle yemeği için her gün 1 kilometre uzaklıktaki Molla Gürani İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen ve yemek sonrası aynı yolu geri yürümek zorunda kalan 180 öğrenci, eğitim gördükleri okulun yemekhanesinin onarılarak yeniden hizmete açılmasını istedi.

Okul yönetiminden çekindikleri için isimlerini vermek istemeyen öğrenciler, sabahın erken saatlerinde eğitime başladıklarını ve öğlen yemeği için de gidiş-dönüş olmak üzere her gün 2 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Sabahın köründe kalkıp eğitim görüyoruz, öğlen yemeği geldiği zaman yola çıkıp yürümeye başlıyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra tekrar sınıflarımıza geri dönüyoruz. Kış aylarında yağmur yağdığı zaman ne olacağız? Şimdiden birçok öğrenci arkadaşımız soğuk kış günlerinde ya da yağışlı günlerde gitmeyeceğini söylüyor. Bu günlerde bile gitmeyenler var. 2 kilometre yürüyüş yoruyor. Akşam eğitim bittiğinde tekrar yola çıkıp Molla Gürani İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalıyoruz. Yetkililer okulumuzun yemekhanesini onarsınlar. Bu okulda yemekhane yapsınlar ve bizi bu eziyetten kurtarsınlar."

Kar yağınca ne olacak?

Öğrenci velilerinden Ahmet Kaya, çocukların her gün gidiş-geliş 2 kilometre yol yürüdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüz kış. Yarın yağmur, kar yağacak. Çocuklarımız nasıl gidecek? Allah korusun hasta olacak, kim bakacak onlara? Okulun yemekhanesini onarsınlar ya da oraya servis aracı çıkarsınlar. Çocuklarımız çok mağdurlar. Kaymakam bey ya da yetkililer çözüm bulsun."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey de, okulun fiziki şartları nedeniyle yemekhaneyi yıkmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizin mağdur olduğunu biliyoruz. Kış ayında yanında bulunan yatılı ilköğretim bölge okulunun yemekhanesine servisle göndereceğiz. Öğrencilerimiz bu kış ayında yürümeyecek" ifadesini kullandı.