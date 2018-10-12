Erez Eğilmez'den yeni single: Gidenler Dönmez

İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ koreograf ve yazar Erez Eğilmez\'in \'Gidenler Dönmez\' isimli single\'ı Kobimedya etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Söz ve bestesi Eğilmez’e ait olan şarkı, dinleyicileri 1980\'li yıllara götürüyor.

Yayınlandığı andan itibaren oldukça büyük ilgi gören single, listelerde üst sıralara çıkmaya başladı. Tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulan \'Gidenler Dönmez\' isimli eserin söz ve bestesi de Erez Eğilmez’e ait. Şarkı, 1980’li yılları hissettiren melodisiyle dinleyicilerine adeta geçmişe yolculuk yaptırıyor. Aranjörlüğünü Hakan Kuralay’ın yaptığı şarkıya, vokalde müzisyen Nebi Birgi, mix versiyonunda Albert Kanitler, manevi desteğiyle ünlü piyanist Mine Mucur da katkıda bulundu.

Erez Eğilmez; albüm tanıtımını, yerli ve yabancı birçok ünlü ismin de katılacağı \'Karlar Kraliçesi\' adlı organizasyonla kasım ayı içerisinde yapacak. Bir bölümü Fransızca olan şarkının hikâyesini anlatan sanatçı Eğilmez, \"Hayat yolculuğunuzda yolunuz bir gün Korsika Adası’na düşerse; sarışın, mavi gözlü genç dostumu görürseniz, benden selam söyleyin. O benim arkadaşımdı\" ifadelerini kullandı.

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