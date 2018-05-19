Eren Erdem'den NTV'ye 'kraliyet düğünü' tepkisi: An itibariyle İnce'nin mitingi var, farkında mısınız?

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, NTV'ye kraliyet düğünü tepkisi gösterdi. Erdem, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Samsun'daki mitingi sürerken NTV'nin Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle'nin evliliğini yayınlanmasını ilişkin olarak, "Sevgili NTV, an itibariyle Muharrem İnce'nin mitingi var. Ve siz İngiltere kraliyet düğünü yayını yapıyorsunuz. Farkında mısınız?" diye sordu.

Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle bugün evlendi. Canlı yayınlanan düğünü dünyada milyonlarca kişi seyrederken İngilizler de düğünün yapıldığı Windsor Şatosu önünde düğün toplandı. Davetliler arasında George ve Amal Clooney, David ve Victoria Beckham, Oprah Winfrey gibi pek çok ünlü yer aldı.

Erdem Twitter'dan şu tweet'i attı: