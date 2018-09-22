Eren Erdem'den Enis Berberoğlu mesajı

Karşı gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde yayımlanan haberler nedeniyle tutuklu olarak yargılanan eski CHP milletvekili Eren Erdem, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekili seçilmesi dolayısıyla yeniden dokunulmazlık kazandığı gerekçesiyle hakkındaki ceza onanarak tahliye edilmesine ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdem, “Enis Berberoğlu’nun tahliyesinden kaynaklı sevincim bana kendi durumumu dahi unutturdu” ifadelerini kullandı.

Eren Erdem’in Twitter hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

"Muharrem matemi; içtenlikle paylaştığım ve tüm uygar insanlığın, ortak geleceğini inşası adına tarihe düşülmüş bir şerh ve direniştir. Matem oruçlarınız makbul olsun. Son olarak duruşmamı izlemek için gelecek AB heyetinin, duruşmamın iptal edildiği için şaşırdığını öğrendim. Şaşırmayın, normal. İçinde hiçbir delil olmayan bir dosyadan tutuklandığımı görünce daha çok şaşıracaksınız. Enis Berberoğlu’nun tahliyesinden kaynaklı sevincim bana kendi durumumu dahi unutturdu. Hayırlı olsun Enis abi. Darısı tüm siyasi tutukluların başına..."