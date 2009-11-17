T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ereğli'de iki öğrenci üç gündür kayıp

17 Kasım 2009 22:36

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ilköğretim okulu öğrencisi 10 ve 11 yaşındaki iki erkek çocuktan 3 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Atatürk İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Emrah Sarı (10), cumartesi günü akşam saatlerinde aynı okulun 6. sınıf öğrencisi Onur Kumuz (11) ile gittiği babasının iş yerinden arkadaşıyla birlikte bisikletle ayrıldı.

Çocukların geç vakit olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine Sarı ve Kumuz'un aileleri, kendi çabalarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, en son bisikletle gezerken görülen çocukların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

-''OĞLUMUZ BULUNSUN''-

Kayıp çocuklardan Emrah Sarı'nın annesi Nebahat Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun, babasının çalıştığı firma sahibinin çocuğunun iş yerinde duran bisikletini alarak arkadaşı Onur ile gezmeye çıktığını söyledi.

Onur'un da yanında bisikleti olduğunu öğrendiklerini anlatan Sarı, şöyle dedi:

''Akşam geç vakit olmasına karşın oğlum gelmeyince aramaya başladık, ancak bulamadık. Daha sonra da polise haber verdik. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Telefon başında sürekli haber bekliyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24