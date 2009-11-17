Ereğli'de iki öğrenci üç gündür kayıp

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ilköğretim okulu öğrencisi 10 ve 11 yaşındaki iki erkek çocuktan 3 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Atatürk İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Emrah Sarı (10), cumartesi günü akşam saatlerinde aynı okulun 6. sınıf öğrencisi Onur Kumuz (11) ile gittiği babasının iş yerinden arkadaşıyla birlikte bisikletle ayrıldı.

Çocukların geç vakit olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine Sarı ve Kumuz'un aileleri, kendi çabalarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, en son bisikletle gezerken görülen çocukların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

-''OĞLUMUZ BULUNSUN''-

Kayıp çocuklardan Emrah Sarı'nın annesi Nebahat Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun, babasının çalıştığı firma sahibinin çocuğunun iş yerinde duran bisikletini alarak arkadaşı Onur ile gezmeye çıktığını söyledi.

Onur'un da yanında bisikleti olduğunu öğrendiklerini anlatan Sarı, şöyle dedi:

''Akşam geç vakit olmasına karşın oğlum gelmeyince aramaya başladık, ancak bulamadık. Daha sonra da polise haber verdik. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Telefon başında sürekli haber bekliyorum.''